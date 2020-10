Bezirksbeiräte bauen mit einem interfraktionellen Antrag, den alle Parteien unterschrieben haben, Druck auf das Stadtplanungsamt auf.

In Birkach, dem beschaulichen Fildervorort und kleinsten Stadtteil Stuttgarts, ist vom Trubel nicht viel zu spüren. Was zum einen Lebensqualität ist, ist zugleich hartes Brot für die Einzelhändler. Die idyllische, dörfliche Lage, weit entfernt vom Zentrum, erschwert auch so manches Projekt. Seit Jahren fordern die Bezirksbeiräte vom Stadtplanungsamt ein Konzept zur Verschönerung des Ortsbilds und zur Stärkung des Einzelhandels. Weil bisher nichts passiert ist, hatten sie ihrem Ansinnen Ende vergangenen Jahres mit einem interfraktionellen Antrag Nachdruck verliehen. Unterzeichnet hatten CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Freie Wähler und SÖS, somit alle im Bezirksbeirat vertretenen Parteien. In der Sitzung in dieser Woche präsentieren die Stuttgarter Planer nun eine erste Bestandsaufnahme des Istzustands. Pfarrer Kohler gründete 1794 in Birkach die erste Industrieschule Württembergs, in der die Kinder den Umgang mit dem Spinnrad lernten.

Die Industrialisierung konnte sich dennoch nicht durchsetzen. Die Alte Dorfstraße mit ihren Fachwerkhäusern erinnert an die bäuerliche Vergangenheit des Stadtbezirks, der noch immer die meisten landwirtschaftlichen Flächen Stuttgarts hat, die aber vorwiegend von der Universität Hohenheim oder von auswärtigen Landwirten bewirtschaftet werden. Wenig attraktiv ist indes die Welfenstraße, Birkachs Haupteinkaufsstraße. Der interfraktionelle Antrag ist deshalb deutlich und klar formuliert. „Die Attraktivität der Mitte Birkachs muss erhöht werden, die Bürger brauchen bessere Einkaufsmöglichkeiten, Birkach muss sich wirtschaftlich entwickeln können und die Verkehrs- und Parksituation muss dringend verbessert werden.“ Sorge, dass die Ortsmitte in Birkach ausstirbt, treibt Bezirksbeirat Joachim Kausch von Bündnis 90/Die Grünen schon länger um.

Da es inzwischen auch keine Post mehr in Birkach gibt, wollen die Bürgervertreter, dass endlich was passiert. „Wir wurden immer wieder vertröstet, man kann schon fast sagen, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Wir wollten ein bisschen Druck aufbauen, also hat der Bezirksbeirat einstimmig beschlossen, 7000 Euro aus unserem Budget in die Hand zu nehmen und ein Planungsbüro zu beauftragen“, erzählt Kausch. Plieningen habe das Ladensterben vor einigen Jahren doch auch ganz gut hinbekommen, etwa mit dem Einbahnstraßenring, um die Kaufkraft am Ort zu halten. Der jüngste Zeitplan der Birkacher ist allerdings auch schon gesprengt, weil zunächst das städtische Planungsamt Daten und Fakten vorlegen will. Eigentlich wollten die Antragsteller von Januar bis September 2020 bereits die ersten „Meilensteine“ abgearbeitet haben, darunter den lokalen Beteiligungsprozess und die fachliche Expertise. „Aber wir hören uns an, was das Planungsamt zu sagen hat“, sagt Kausch.

Daten sammeln

In einem ersten Schritt gehe es mehr oder weniger darum, Daten und Fakten zu sammeln, sagt Stephanie Reinhold, die stellvertretende Bezirksamtsleiterin. „Dazu gehört das Städtebauliche, aber einen lebendigen Ortsteil machen nicht nur die Gebäude aus, sondern auch das, was drinnen passiert.“