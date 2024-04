„Stuttgart Street Art“ in der City

Die City-Initiative Stuttgart e. V. (CIS) hat am 6. April wieder ein buntes Programm an Musikern, Tänzern und Artisten zusammengestellt.

Bereits zum fünften Mal findet am Samstag, 6. April, zwischen 12 und 18 Uhr, in der Stuttgarter Innenstadt das Format „Stuttgart Street-Art“ statt. Neben bekannten Acts wie der Breakdance-Crew Floor Legendz oder dem Magier und Hypnotiseur Daniel Zürn werden dieses Mal auch neue Künstler wie der Gitarrist und Sänger Ben Reichert, das Juggle & Drum Duo Forzarello oder das Artistikduo FeuerWer? dabei sein.

Entlang der Königstraße gibt es verschiedene Spots, in denen die Künstler und Künstlerinnen auftreten werden.

„Unser Ziel ist es, den Bürgern und Besuchern unserer Stadt ein spannendes Programm zu bieten und so den öffentlichen Raum der Stuttgarter City aufzuwerten“, sagt City-Manager Sven Hahn.

Die Spielorte bewegen sich entlang der kompletten Königstraße mit dem Zentrum am Schlossplatz. Besondere Highlights sind sicher die Artisten von Eya y Compania auf Höhe Königstraße 2 und das historische Feuerwehrauto von FeuerWer? vor dem Kunstmuseum. Diverse Musikdarbietungen sorgen überdies für dauerhaft gute Stimmung.

Neben den verschiedenen Kunst-Acts sind auch Partner und Mitglieder der CIS mit verschiedenen Aktionen dabei. Im Milaneo findet vom 2.–6. Mai 2024 Milas Olympiade statt, ein kunterbuntes Kinderprogramm mit acht verschiedenen actionreichen Kinderspielstationen, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Außerdem können Kinder das Maskottchen selbst, jeweils von 13 bis 18 Uhr, im Shoppingcenter treffen.

Auch gastronomisch ist von Baumstriezel über Grillwaren bis hin zu gebrannten Mandeln und einer Spritz-Bar wieder alles vertreten.

Im Dorotheen Quartier gibt es Foodtrucks, Bars und verschiedene, vielseitige Aktionen.

Bei Lederwaren Acker ist im Rahmen von „Stuttgart Street-Art“ ein Sprayer der Firma Satch vor Ort und erstellt individuelle Kunstwerke auf den Produkten von Satch.

Ein weiteres Highlight startet erst nach dem eigentlichen Programm von „Stuttgart Street-Art“: Die „0711Benztownstoryz“, um deren Initiator Brian Lauer, laden von 19 bis 22 Uhr Nachwuchs-Rapper und -Künstler zur Open-Mic-Session an den Schlossplatztreppen ein.

Jeder Nachwuchskünstler hat hier die Möglichkeit, vor Publikum seinen eigenen Song zu performen und sich seine Credits abzuholen. „Die Kooperation mit ‚Stuttgart Street-Art’ lag nahe, und so ergänzen sich beide Veranstaltungen hervorragend“, sagt Projektmanager Holger Siegle von der CIS.

„Wir freuen uns, dass wir mit den ‚0711Benztownstoryz’ einen echten Straßenkunst-Act auch am Abend präsentieren und unterstützen können.“

Vollkommen neu und zum ersten Mal in dieser Form möglich ist die Einbindung aller Künstler, Infos über diese und alle Programminhalte in der App „Upvisit“. Sehr detailliert kann man sich hier über das Programm von „Stuttgart Street-Art“, jeden einzelnen Künstler und alle Aktionen in einer schön illustrierten Karte informieren und live entscheiden, welchen Künstler man sich wo als Nächstes anschauen möchte.