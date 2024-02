Fasching feiern im Gottesdienst

Die närrische Zeit findet auch in den Stuttgarter Kirchen statt – Fasnetsumzug durch Stuttgarts Innenstadt mit anschließender Party auf dem Karlsplatz am Faschingsdienstag – Die närrische Zeit ist ein uralter Brauch.

Bevor die Fastenzeit beginnt, geht es in Stuttgart wieder närrisch zu. Auch in den katholischen Kirchen im Kessel wird Fasching, Fasnet oder Fastnacht gefeiert. Clowns, Hexen und Harlekine sind mit Girlanden und Konfetti auf Kostümpartys der Gemeinden und bei Narrengottesdiensten in den Kirchen gern gesehene Gäste.

Die Narrenschelle liegt in St. Georg, Heilbronner Straße 131, am Faschingssonntag, 11. Februar, vor dem Altar, wenn um 10 Uhr der stellvertretende Stadtdekan Michael Heil – in ein Weißhäs gekleidet – in Reimen predigen wird. „Es wird auf jeden Fall um den Krieg auf der Welt und den Rechtsruck in der Gesellschaft gehen. Und natürlich wird der Bezug zum Sonntagsevangelium nicht fehlen“, berichtet der ausgewiesene Faschingsfan Heil. Er empfiehlt den Kindern, verkleidet zu kommen. Wer es nicht in die Kirche schafft, kann über einen Livestream via Facebook (https://de-de.facebook.com/stgeorgstuttgart/videos/951332953083016/) mitfeiern.

Narrenpredigt und Faschingsolympiade

Auch Matthias Hambücher, Leitender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Nordwest, wird eine Narrenpredigt halten. „Ich trage sie immer in Reimen vor und schlüpfe in Rollen“, so Hambücher. Mehrmals steigt er auf die Kanzel, zum Beispiel in den Fasnets-Gottesdiensten in St. Theresia, Pirmasenser Straße 8, Weilimdorf, am Samstag, 10. Februar, um 18 Uhr, und am Sonntag, 11. Februar, um 9.30 Uhr. In St. Theresia ist auch in Sachen Fasnetsfeten viel geboten: Bei der Faschingsolympiade vom 9. bis 11. Februar in Weilimdorf feiern Fitness-Freaks, Fans und Funktionäre aller Altersgruppen – in närrischer Konkurrenz zu den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Ein weiterer Narrengottesdienst findet am Faschingssonntag, 11. Februar, um 11 Uhr, in Herz Jesu, Schurwaldstraße 1, Gaisburg, statt. Zum Familiengottesdienst in St. Antonius, Markgröninger Straße 29, Zuffenhausen, ebenfalls am 11. Februar, um 11 Uhr, dürfen die Kinder verkleidet kommen. Um 18 Uhr feiern evangelische Christen und Katholiken der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Neckar in der Bad Cannstatter Stadtkirche, Marktplatz 1, einen ökumenischen Narrengottesdienst.

Gefühlt ganz Stuttgart ist am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr, auf den Beinen. Dann startet der große Umzug durch die Stuttgarter Innenstadt. Anschließend wird auf dem Karlsplatz eine Faschingsparty mit Hitradio Antenne 1 gefeiert.

Faschingsumzug durch die Stuttgarter Innenstadt am 13. Februar

Die närrischen Tage haben eine lange Tradition. Sie stammen wahrscheinlich von germanischen und römischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsriten und weisen auch christliche Bezüge auf. Seit dem Mittelalter gehören Spiele, Spott, Verkleidungen und Feiern dazu. Die „Fünfte Jahreszeit“ beginnt am 11.11. und endet am Aschermittwoch. Dann startet die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Heutzutage wird die närrische Zeit vor allem in katholischen Gebieten gefeiert. Je nach Region trägt das Brauchtum einen anderen Namen: Karneval im Rheinland, Fastnacht in Mainz und drumherum, Fasching in Bayern und Österreich und nicht zuletzt Fasnet im schwäbisch-alemannischen Raum.

Fasching in Stuttgart

Der Fasching in Stuttgart steuert auf Höhepunkt und Ende zu:

• Am Montag, 12. Februar, geht es ab 14 Uhr auf dem Stuttgarter Marktplatz und im Rathaus rund, um 17.30 Uhr gibt es ein Guggenmonsterkonzert.

• Am Dienstag, 13. Februar, findet ab 14 Uhr der Stuttgarter Fasnetsumzug durch Stuttgarts Innenstadt mit anschließender Faschingsparty mit Hitradio Antenne 1 auf dem Karlsplatz statt.