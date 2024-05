Mit Solar-Challenge auf Platz eins

Das Stuttgarter Hegel-Gymnasium ist Baden-Württembergs Energiesparmeister 2024 – und kann jetzt Bundessieger werden.

Deutschlands Schülerinnen und Schüler sagen dem Klimawandel den Kampf an. Im Rahmen des Energiesparmeister-Wettbewerbs suchen co2online und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz jedes Jahr die effizientesten, kreativsten und nachhaltigsten Klimaschutzprojekte an deutschen Schulen. Das beste Schulprojekt in Baden-Württemberg hat 2024 das Hegel-Gymnasium in Stuttgart-Vaihingen. Die Schule hat die Wettbewerbsjury mit ihrer Solar-Challenge überzeugt.

Mehr als 440 Schulen und erstmals auch Jugendfußballvereine haben sich beim diesjährigen Energiesparmeister-Wettbewerb beworben. Als Landessieger erhält das Hegel-Gymnasium 2500 Euro Preisgeld, die in das schulinterne Umweltbudget fließen, sowie eine Patenschaft mit dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Gelingt es der Schule, bundesweit den ersten Platz zu holen, winken sogar weitere 2500 Preisgeld.

Schüler und Lehrer sind für das Thema Umwelt und Natur sensibiliert

Schon seit geraumer Zeit seien Schüler- und Lehrerschaft des Hegel-Gymnasiums für das Thema Umwelt und Natur sensibilisiert, erzählt Projektkoordinator Alexander Morgenstern. „Jede Klasse oder Stufe wählt seit einigen Jahren zu Beginn des Schuljahres zwei Umweltsprecherinnen oder -sprecher, die Projekte organisieren“, sagt der Mathematik- und Geografielehrer. Diesmal hätten sie sich für das Thema Balkonkraftwerke starkgemacht. Am ersten Schultag nach den Herbstferien kamen externe Experten und schulten die 45 gewählten Umweltsprecherinnen und -sprecher. Die ausgebildeten Solar-Scouts motivieren seitdem Eltern, Verwandte und Freunde dazu, zu Hause Balkonkraftwerke zu installieren.

„Unser Ziel ist es, bis Ende des Schuljahres insgesamt 30 000 Watt zusammenzubekommen, 9000 Watt haben wir im Moment“, sagt Alexander Morgenstern. Natürlich hat auch das Hegel-Gymnasium sein eigenes kleines Balkonkraftwerk gekauft.

„Wir werden es neben unserem Schulteich auf dem Boden installieren und die Energie über die Steckdose ins Schulnetz einspeisen“, sagt Morgenstern. Zusätzlich zum Projekt „Solar-Scouts für Balkonkraftwerke“ werden sieben Jungs der Klima-AG aus den 5. und 6. Klassen im Sommer ihre ehemaligen Grundschulen besuchen und dort mit dem Klimakoffer der LMU München Experimente zum Thema Klimawandel durchführen. Die 10. Klassen legten ein Solarkataster an, mit geeigneten Dachflächen für die solarenergetische Nutzung im Schulumfeld, und die Jugendlichen erstellten mit der App „Actionbound“ eine interaktive Schnitzeljagd mit Energiespartipps durchs Schulgebäude. Außerdem gibt es am 11. Juni, ab 18.30 Uhr, eine Infoveranstaltung am Hegel-Gymnasium in Zusammenarbeit mit dem Energieberatungszentrum Stuttgart und Solar-Scouts Vaihingen. In Vorträgen, einer Fragerunde und einer Ausstellung dreht sich alles um Balkonkraftwerke. „Dazu sind Eltern, Anwohner und überhaupt alle Interessierten eingeladen“, sagt Alexander Morgenstern.

Mit abstimmen:

Die 16 Landes-Energiesparmeister aus den verschiedenen Bundesländern konkurrieren derweil noch bis zum 6. Juni in einem Onlinevoting um den Titel Bundes-Energiesparmeister. „Wir sind bisher immer unter den ersten vier, wir haben also durchaus Chancen zu gewinnen“, sagt Projektleiter Morgenstern. Abstimmen kann man unter: www.energiesparmeister.de.