Er kommt doch noch, der Spardawelt-Freilichtbühnen-Sommer – Bis zum 12. September wird auf den Höhen Stuttgarts noch einiges an Stars geboten.

In Abstimmung mit den Behörden hat die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft für die Konzerte im Höhenpark Killesberg für den kleinen Open-Air-Sommer auf der Spardawelt-Freilichtbühne ein Corona-konformes Eventkonzept entwickelt. Den Auftakt hat am Samstag, 29. August, „One World Summer“ gemacht: Das Orchester der Kulturen sorgte mit mitreißenden Rhythmen und ethnischen Instrumenten für beste Unterhaltung. Am Donnerstag, 3. September, begeistert Annett Louisan die Stuttgarter Musikfans mit ihren federleichten Pop-Songs aus dem neuen Album „Kitsch“. Am Freitag, 4. September, präsentiert der Junge Chor Stuttgart sein Repertoire unter dem Motto „Hurra! Wir singen noch!“. Nach Initiierung durch die Stadt Stuttgart haben sich drei Chöre des Wilhelm-Hauff-Chorverbandes Stuttgart zusammengetan und ein gemeinsames Konzert auf der Spardawelt-Freilichtbühne geplant.

Für einen lustigen Abend sorgt Willy Astor am Samstag, 5. September. In seinem neuen Programm ist der Podcast-Sänger „der Jäger des verlorenen Satzes“. Am Mittwoch, 9. September, trifft im Höhenpark Killesberg Alterna­tive-Pop auf urbanen Sound, wenn Vona die Bühne betritt: Von Kindesbeinen an liebt der 1992 in Tübingen gebürtige Jungstar es, zu singen und zu performen. Mit zehn schenkt seine Oma ihm eine Gitarre und er bringt sich selbst das Spielen bei. Seine andere große Liebe ist der Fußball. Von den Bolzplätzen der Region schaffte er es mit 15 Jahren über die Württembergische Auswahl zum VfB Stuttgart. Doch zum Glück hat sich Vona diesen Stress nicht angetan, ist aus dem Schatten von Cro, bei dem er als Support gespielt hat, herausgetreten und hat jetzt gerade sein neues Album „91“ vorgelegt. Der 10. und am 12. September ist für Eliszis Jahrmarkttheater reserviert, mit Floor LegendZ und „Achtung! Straßentheater“.

Tickets und das Programm

Tickets müssen im Vorverkauf erworben werden und werden vor Ort gescannt, erhältlich unter Tel. 07 11 / 2 55 55 55 oder im Internet unter www.easyticket.de. Das ganze Programm mit allen Terminen und Uhrzeiten unter www.spardawelt-freilichtbuehne.de.