An einem heißen Sommertag gießen die Stadtgärtner bis zu 28 Kubikmeter Wasser in Blumenkübel, Beete und Bäume.

Mehr als 10 000 Bäume stehen im Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen, und die haben bei den derzeit herrschenden hochsommerlichen Temperaturen jede Menge Durst. Auch die Hecken, Blumenkübel oder blühenden Anlagen, die Passanten erfreuen und Nahrung für Bienen und Schmetterlinge bieten, benötigen für ihre Pracht viel Flüssigkeit. Das zehnköpfige Grünteam vom Bauhof muss eine Menge gießen. Allein ein junger Baum bekommt bis zu 100 Liter Wasser, Großbäume bis zu 400 Liter pro Guss. „Im Sommer sind wir mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, vor länger anhaltenden Hitze- und Trockenperioden mit drei Fahrzeugen und sechs Leuten“, sagt Jürgen Kunz, der Leiter Baubetrieb. Gefüllt werden die Tanks mit Wasser aus der Regenwasserzisterne beim Bauhof. Seitdem die 150 Kubikmeter dort ausgeschöpft sind, kommt das Wasser aus einer Quellfassung beim Pumphaus in Echterdingen. Bisweilen wird aber auch auf Trinkwasser aus umliegenden Hydranten zurückgegriffen. Entsprechende Anschlüsse gibt es etwa im Stadtgarten, in der Pfarrwette oder beim Rathaus Leinfelden.

„Das Wasser aus Hydranten nutzen wir vor allem bei den Anlagen mit hochwertigen Stauden“, erklärt Karin Holder, Fachfrau für Rosen und Stauden. Bei Staudenbeeten werde der Boden außerdem mit ein wenig Splitt bedeckt, der die Verdunstung verhindert und Unkräuter weniger schnell wachsen lässt, verrät sie. Ein Paradebeispiel dafür sei die Anlage beim Kunstmal Kammerichs am Bahnhof Leinfelden. „Dort mussten wir in diesem Jahr erst einmal wässern.“ Georg Widmayr ist an heißen Tagen schon in aller Frühe mit seinem Unimog samt 4000-Liter-Wassertank auf dem Weg zu Kübeln, Blumen, Beeten und Bäumen. „Es gibt einen Gießplan, ich schaue aber immer auch, welcher Baum, welche Anlage dringend Wasser braucht“, sagt der Gärtnermeister, der hauptverantwortlich für die Bäume ist, die ihm zunehmend Sorge bereiten.

„Vielen unserer Birken beispielsweise ist es seit Jahren zu trocken“, sagt Widmayr. Bei Neuanpflanzungen – allein bis zu 80 Obstbäume kommen jährlich in den Streuobstwiesen dazu – achten die Stadtgärtner längst schon darauf, Sorten und Pflanzen einzusetzen, die Trockenheit gut aushalten. Manche Pflanzen sehen aber einfach zu schön aus, auch wenn sie viel Pflege benötigen, etwa die Palmen in Kübeln am Neuen Markt und beim Rathaus in Echterdingen und beim Rathaus in Esslingen. Eine wasserintensive Anlage ist auch der Insekten-Hotspot am Eichenweg, wo heimische Aussaaten die Insektenwelt anlocken. Damit es dort summt und brummt, gießen die Bauhofleute jeden zweiten oder dritten Tag.

„Wir haben schon mal versucht, Gießpaten für An­lagen zu finden“, erzählt Baubetriebsleiter Jürgen Kunz. Bisher sei das bei den Bürgern auf nicht allzu offene Ohren gestoßen. Einzelne Anlieger, die sich um das öffentliche Grün vor ihrer Haustür kümmerten, gebe es aber schon. Doch die zunehmend heißen und trockenen Sommer bereiten den hauptamtlichen Gärtnern immer mehr Aufwand fürs Gießen. „Mein Rekord waren 28 Kubikmeter Wasser an einem einzigen Tag“, erklärt Georg Widmayr.