Starparade auf der Freilichtbühne

Am 18. Juni beginnt im Höhenpark Killesberg die Open-Air-Saison – Musikalische Vielfalt unter freiem Himmel: Stars und Highlights auf der Bürger Freilichtbühne

Hier, auf der Freilichtbühne mitten im Höhenpark Killesberg, fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Bald startet die Sommersaison in der lebendigen Konzertkulisse, in der Musik-Fans unterschiedlicher Genres in der schönen Parkanlage im Stuttgarter Norden stimmungsvolle Momente erleben können.

Maultaschen und Kunst: „Es ist großartig, unseren Sponsor Bürger nun bereits die zweite Saison an unserer Seite zu haben. Zum einen leistet Bürger einen wichtigen Beitrag, die Freilichtbühne zu erhalten. Zum anderen genießen unsere Gäste sehr gern die Spezialitäten vor und während der Konzerte“, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. „Die Freilichtbühne ist aufgrund ihrer einmaligen Kulisse ein wichtiger Ort für Stuttgart. Es ist immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis, ein Konzert in der einzigartigen, denkmalgeschützten Atmosphäre auf dem Killesberg erleben zu dürfen.“ Die Begeisterung und die Freude an der Zusammenarbeit teilt auch Martin Bihlmaier, Geschäftsführer von Bürger, der in Feuerbach – in der Nähe der Freilichtbühne – aufgewachsen ist: „Die Bürger-Freilichtbühne ist für uns ein echtes Herzensprojekt – und wir wünschen allen Beteiligten eine erfolgreiche Open-Air-Saison 2025.“



Sorgfältige Pflege des Kleinods



„Die Sanierungsmaßnahmen, die immer wieder notwendig sind, machen die denkmalgeschützte Freilichtbühne auch zu einer herausfordernden Spielstätte“, erzählt Christian Eisenhardt, Abteilungsleiter bei der in.Stuttgart. Dieses Jahr wurden die Künstler-Umkleidekabinen ertüchtigt, nächstes Jahr ist der Bühnenboden an der Reihe.



Vielfältiges Programm für jeden Geschmack

Auch dieses Jahr können sich Musik-Fans wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Große Stars, klassische Klänge, mitreißende Musik und Festival-Stimmung – auf der Freilichtbühne ist für jeden etwas dabei.

Einen kraftvollen Auftakt in die Open-Air-Saison liefern die Beatsteaks am 18. Juni.

Am 26. Juni kommt Pop-Legende Ronan Keating. Dann erweckt der Superstar mit seiner Bühnenpräsenz und Hits wie „When You Say Nothing At All“ die Freilichtbühne zum Leben.

Am 2. Juli geht es noch weiter zurück in der Musikgeschichte. Patti Smith bringt die 70er-Jahre zurück nach Stuttgart – zumindest für einen Abend – und feiert 50-jähriges Jubiläum ihres bahnbrechenden Debüt-Albums „Horses“. Mit 78 Jahren zählt sie nach wie vor zu den größten Ikonen der Rockmusik.

Leuchten wird der Höhenpark Killesberg auch am 12. Juli, wenn er sich wieder in ein buntes Lichtermeer verwandelt. Das Stadtwerke Stuttgart Lichterfest hat einen neuen Namen und heißt nun Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival. Gute Stimmung gibt es da auch auf der Freilichtbühne bei der Party von „DIE NEUE 107.7“.

Eine Zeitreise erwartet die Gäste im Höhenpark Killesberg auch am 18. Juli, wenn die A-Capella-Supergroup Voces8 and Friends mit einem Best-of-Programm von Renaissance bis Pop für einen ganz besonderen Abend sorgt. Verstärkt wird der Sommernachtstraum vom amerikanischen Frauen-Sextett Lyyra und Stuttgarter Schulchören.

Am 19. Juli feiert ein echter Klassiker und Musiklegende großen Geburtstag: Heinz Rudolf Kunze & Verstärkung bringen sein Kultalbum „Dein ist mein ganzes Herz“ auf die Freilichtbühne – genau 40 Jahre, nachdem der Song 1985 erstmals die Charts eroberte. Mit einer energiegeladenen Show beweist er, dass außergewöhnliche Songs und kluge Texte auch nach 40 Jahren nichts von ihrer Power verloren haben.

Ein Sommerabend, begleitet von klassischer Musik in einer entspannten Atmosphäre auf dem Killesberg – das Sparda Klassik Open Air steigt am 23. Juli. Das Staatsorchester Stuttgart und Cornelius Meister präsentieren ein unterhaltsames und gleichwohl anspruchsvolles Programm für die ganze Familie. In diesem Jahr wird das Konzert von über 1000 Grundschulkindern aus dem Projekt „SingGrund“ (singende Grundschulen Filderstadt) bereichert. Wenn alle Elternteile mitkommen, sind die Karten hier schnell vergriffen.

Gefragt wie nie ist Samu Haber. Nach seinem ausverkauften Clubkonzert im LKA in Wangen im vergangenen Jahr, kehrt der finnische Rockstar und ehemalige Frontsänger von Sunrise Avenue am 25. Juli noch einmal zurück und gastiert auf dem Killesberg.

Tolle Texte, tolle Songs: Seit der ersten Ausgabe von „SWR1 Pop & Poesie“ im Jahr 2009, als die Veranstaltung noch vor 50 Zuschauerinnen und Zuschauern im SWR-Sendesaal stattfand, hat sich dieses besondere Format rasant entwickelt. Mit einer einzigartigen Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show begeistert sie mittlerweile tausende Menschen. Am 26. Juli erwartet das Publikum ein unvergessliches Erlebnis, wenn neun talentierte Musiker, Sänger und Schauspieler die beliebten SWR1-Hits auf ihre ganz eigene Weise interpretieren und dabei in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Für Fans von „Pop & Poesie“ ist dies die einzige Gelegenheit, da es 2025 kein SWR-Festival auf dem Schlossplatz geben wird, so Veranstalter Christian Doll von C2 Concerts.

Ein mitreißendes Konzerterlebnis versprechen The Dead South mit ihrer „Chains & Stakes World Tour“ am 1. August. Ihre energiegeladene Show bietet eine Mischung aus düsteren Themen und Leichtigkeit.

Wer die Post-Punk-Band Fontaines D.C. ganz nah erleben möchte, hat auf der kleinen, aber feinen Freilichtbühne am 20. August die perfekte Gelegenheit dazu. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Alternative Rock der 1990er Jahre, Gothic Americana und Britpop hat die Band einen ganz eigenen, authentischen Stil entwickelt, der nicht nur Fans, sondern auch neue Hörerinnen und Hörer in ihren Bann zieht.

Giovanni Zarrella & Band sind längst zu Stammgästen auf der Freilichtbühne geworden – und am 6. September bringen sie wieder jede Menge Dolce-Vita-Feeling mit. Die perfekte Kulisse für eine italienische Sommernacht. Ein krönender Abschluss für die Open-Air-Saison 2025, die ein Highlight nach dem anderen verspricht.

Entspannte Anreise mit dem Kombiticket

Bei allen Veranstaltungen im Höhenpark Killesberg empfiehlt sich die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Die Eintrittskarten für die Konzerte und das Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival sind Kombi-Tickets, die am Veranstaltungstag als Fahrausweis für alle VVS-Verkehrsmittel zweiter Klasse gelten. Eintrittskarten gibt es beim Easy Ticket Service unter der Telefonnummer 0711/2 55 55 55 oder im Internet unter www.easyticket.de. Print@home-Tickets und Online-Tickets können im Internet gebucht und dann selbst ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert werden. Noch sind für alle Veranstaltungen Tickets erhältlich, besonders für die italienische Nacht mit Giovanni Zarella muss man sich aber beeilen, um noch Tickets zu ergattern, sie ist erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

Die Konzerttermine 2025 auf der Bürger Freilichtbühne im Überblick:

Beatsteaks

Mittwoch, 18. Juni Beginn: 19 Uhr

Ronan Keating

Donnerstag, 26. Juni

Beginn: 19 Uhr

Patti Smith Quartet

Mittwoch, 2. Juli Beginn: 20 Uhr

Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival

Samstag, 12. Juli Beginn: 16 Uhr

Voces8 and Friends

Freitag, 18. Juli Beginn: 19 Uhr

Heinz Rudolf Kunze & Verstärkung

Samstag, 19. Juli

Beginn: 20 Uhr

Sparda Klassik Open Air

Mittwoch, 23. Juli Beginn: 18.30 Uhr

Samu Haber

Freitag, 25. Juli

Beginn: 19 Uhr

SWR1 Pop & Poesie in Concert

Samstag, 26. Juli

Beginn: 19 Uhr

The Dead South

Freitag, 1. August

Beginn: 19.30 Uhr

Fontaines D.C.

Mittwoch, 20. August

Beginn: 19 Uhr

Giovanni Zarrella & Band

Samstag, 6. September

Beginn: 20.00 Uhr

Weitere Informationen:

www.buerger-freilichtbuehne.de