Es passiert immer wieder – aber nicht nur mir. Ich wette, Euch auch ab und zu. Ich fahre mit dem Auto und mir kommt jemand entgegen. Eigentlich dürfte ich fahren, weil der Entgegenkommende ein Hindernis auf seiner Seite hat, aber ich bin nett und lasse ihn vor. Ich halte also an, um dieser Person eine Freude zu machen – und dann passiert es! Der Typ oder die Typin fährt an mir vorbei – OHNE sich zu be­danken.

Noch viel schlimmer, manchmal OHNE mich auch nur anzusehen. Nicht, dass ich andere nur vorlasse, damit man sich bei mir bedankt. Aber, so ganz OHNE irgendeine Reaktion ist schon irgendwie frech. Man fühlt sich dabei wie ein Dödel. Man fragt sich, wie so was geht. Man macht jemandem eine Freude und derjenige schaut einen nicht mal mit dem Hintern an. Da kocht es immer in mir. Neulich kam mir mal ein Lkw entgegen.

Der hatte parkende Autos auf seiner Seite – ich nicht. Ich habe dennoch sofort angehalten, damit er diesen schweren Koloss nicht extra zum Stehen bringen musste. Was hat der Fahrer getan? Lichthupe gemacht, den Daumen hoch und noch freundlich gegrüßt. So macht man das! So bedankt man sich! Warum schaffen das so viele im Pkw nicht? Aber, ich bin ja nicht nachtragend und werde weiterhin viele Autos vorlassen. Allerdings werde ich auch weiterhin jedem, der sich nicht bei mir dafür bedankt, 1000 Kamelarschflöhe wünschen. Das finde ich nur legitim! Wir sehen uns auf der Straße.

Liebe Grüßle,

Euer Ostermann