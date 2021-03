Es war einmal ein Turm, zu dem jedes Jahr Millionen von Menschen pilgerten und ihn besuchten. Eines Tages fragte sich der Turm, warum sich ständig so lange Schlangen mit fotografierenden Touristen vor ihm versammelten. Warum machten die Leute nur Bilder von ihm und keine Fotos von den Dingen um ihn herum? Immerhin war das doch viel interessanter, da doch alles schief war in seiner Umgebung.

Die Häuser, die Bäume, selbst die Autos und Tiere – ja, sogar die Menschen. Er selbst war doch das einzig „Normale“ in ganz Pisa. Warum also starrten alle gerade ihn an? Der Turm war sehr verwirrt. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie traurig er wurde, als er hörte, dass er nicht der Norm entsprach, aber alles andere schon.

Es klingt wie ein Märchen für Kinder, ist aber auch für einige das ganz normale Leben. Nehmen wir Menschen mit Behinderung um uns herum. Viele kommen auf die Welt und werden von ihren Familien ausnahmslos geliebt und angenommen. Irgendwann begegnen sie dann Menschen, die ihnen das Gefühl geben, nicht „normal“ zu sein. Manchmal sind es aber auch bauliche Hindernisse, die zum Beispiel Rollstuhlfahrer*innen zeigen, dass sie nicht so sind wie die anderen.

Genau das erzählt die Geschichte vom „geraden Turm von Pisa“. Lasst doch den Turm den Gedanken leben, dass er ein ganz normaler Turm ist. Lasst jeden Menschen „normal“ leben. Denn keiner von uns durfte sich seinen Körper und seine Gesundheit selbst aussuchen. Lasst uns einen Unterschied machen, indem wir keine Unterschiede machen.

Euer Ostermann