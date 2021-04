Die Corona-Pandemie fordert jeden leider auch mental. Kolumnist Ostermann hat es im Bekanntenkreis auch erleben müssen.



Ich bin ausgebrannt und habe einfach keine Energie mehr! Es ist egal, wo man hinschaut, im privaten Umfeld, im Freundeskreis oder bei der Arbeit, überall hört man von Menschen, die total fertig sind und einfach nicht mehr können. Manche von ihnen haben sogar keine Lust mehr zu leben. Die Corona-Pandemie fordert nicht nur körperliche, sondern auch seelische Opfer von uns.

Dieses Virus macht in dieser Hinsicht auch vor unseren Kindern keinen Halt. Immer mehr unserer kleinen und großen Schätze brauchen mittlerweile psychologische Hilfe. Bei vielen Erwachsenen sind Burn-out und Depressionen fast an der Tagesordnung. Ständige Erreichbarkeit und viel Stress spielen da eine große Rolle.

Allerdings ist ein großes Problem auch die fehlende Zukunftsperspektive. Viele sehen einfach kein Licht am Ende des Tunnels. In meinem Freundeskreis spielte das Thema Depression auch eine Rolle. Ein sehr guter Freund von mir wurde immer unruhiger, konnte kaum noch einen klaren Gedanken fassen und hat immer weniger gegessen.

Dabei habe ich gelernt, wie wichtig es ist, einfach nur da zu sein. Mit professioneller Unterstützung hat es Wochen gedauert, bis mein Freund wieder lebensfähig war. Das ist aber leider keine Selbstverständlichkeit. Oftmals liest du am Ende nur noch einen Abschiedsbrief und machst dir ewig Vorwürfe, warum du nicht helfen konntest.

So ist es erst kürzlich einer Bekannten von mir gegangen. Bitte achtet gerade in diesen Zeiten auf die Menschen in eurem Umfeld! Denn es geht nicht darum, jemanden zu fragen wie es ihm geht, sondern zuzuhören, wenn er antwortet.

Euer Ostermann