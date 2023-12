Zivilcourage und Engagement ausgezeichnet

Zum 14. Mal wurde in der Landeshauptstadt der „Rosa Detlef“ verliehen: Die Preisträger in diesem Jahr sind Susanne Heydenreich und der LC Stuttgart.

Schon zum vierzehnten Mal hat die Salz der Erde MCC Gemeinde Stuttgart in diesem Jahr den „Rosa Detlef“ verliehen. Mit dem Preis wird besonderes Engagement und Zivilcourage rund um die Themen Homo-, Bi-, Trans- und Intersexualität honoriert. Beim Festakt Ende November im Theater Rampe wurden nun Susanne Heydenreich, die Intendantin des Stuttgarter Theaters der Altstadt, und der LC Stuttgart, der Leder- und Fetischclub für schwule Männer, ausgezeichnet.

Der Name „Rosa Detlef“ erinnert an die Verfolgung Homosexueller während der NS-Zeit, als schwule Männer einen rosa Winkel tragen mussten. Die Preisstifter, die Salz der Erde MCC Gemeinde Stuttgart, wurde im April 2000 gegründet und ist ein Teil der größten Organisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender weltweit, ohne auf diese Gruppen beschränkt zu sein. Die Metropolitan Community Church hat weltweit etwa 250 Gemeinden und rund 18 000 Mitglieder, neben Stuttgart gibt es auch in Hamburg und Köln MCC-Gemeinden. Sie verstehen sich als Kirche, die niemanden ausgrenzt.

Mit der Verleihung des „Rosa Detlef“ an Menschen und Organisationen, die an einer besseren Gesellschaft arbeiten, sollen andere ermutigt werden, sich selbst offen und mit Zivilcourage zu engagieren. Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderen der Travestiestar Frl. Wommy Wonder, das politisch engagierte Urgestein vom Kings Club, Laura Halding-Hoppenheit, der frühere VfB-Präsident Erwin Staudt oder der ehemalige Kultusminister Andreas Stoch. Zu den preisgekrönten Organisationen gehörten beispielsweise die VelsPol-BW, der Verein lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Baden-Württemberg oder GL@D, das Mitarbeiternetzwerk Gay, Lesbian, Bisexual at Daimler AG.

Der Rosa Detlef wurde in der Rampe an LC Stuttgart und Theaterintendantin Susanne Heydenreich übergeben

Diesmal hatte die Jury, die Stuttgarter Sozialbürgermeisterin a. D. Gabriele Müller-Trimbusch, Frl. Wommy Wonder sowie Axel Schwaigert, Pfarrer der MCC-Gemeinde, aus den vielen Vorschlägen aus der Bevölkerung zunächst drei Einzelpersonen und drei Gruppen für den Rosa Detlef nominiert. Beim Festakt im Theater Rampe mit zahlreichen prominenten Gästen aus Politik, Gesellschaft und Kultur und musikalisch begleitet von Kammersängerin Helene Schneiderman und der Stuttgarter Jazz-Legende George Bailey wurden die beiden Preisträger bekannt gegeben.

In der Kategorie Einzelperson wurde Susanne Heydenreich ausgezeichnet. Schon zu Zeiten, als es noch nicht schick war, sich queerfreundlich zu zeigen, habe sich die Intendantin mit besonderer Empathie für Leute eingesetzt, die ausgegrenzt wurden, erklärte Laudatorin Frl. Wommy Wonder. „Und sie sorgte dadurch auch dafür, dass Leute aus dem ,heteronormativen‘ Lager mit der Thematik konfrontiert wurden und so die Gelegenheit bekamen, Vorurteile abzubauen – Brücken waren ihr immer wichtiger als Mauern.“

Der Rosa Detlef in der Kategorie Gruppe geht an den LC Stuttgart, der im März 1976 gegründet wurde. „Nur ,etwas tun‘ kann helfen gegen Angst, Angriffe und Unsicherheit“, würdigte Buchhändler Thomas Ott in seiner Laudatio die Arbeit des Vereins, der den Aufbau und die Arbeit der AIDS-Hilfe in Stuttgart maßgeblich angeführt, die legendäre CSD-Hocketse mit zustande gebracht und bei der Gründung des Zentrums Weißenburg mitgewirkt habe. Ebenso bei den Anfängen des CSD Stuttgart. „Ab da, wo es hart auf hart kam, warst und bist du da. Nicht nur für die eigene Leder- und Fetischcommunity, sondern für alle“, sagte Thomas Ott.