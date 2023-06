Auf zum Hofener Sommerfest

Musikalische Vielfalt an der Hofener Brücke vom 8. bis 11. Juni

„Aus Hofen kommt die Musik” – so das Motto des Musikvereins aus eben jenem Stuttgarter Ortsteil. Und dass das wirklich stimmt, können Fans der Blasmusik ab Fronleichnam vier Tage lang erleben: Beim Hofener Sommerfest, das vom 8. bis zum 11. Juni auf der Festwiese an der Hofener Brücke stattfindet, erklingen Melodien jeglicher Musikrichtung. Und so ist für jeden etwas dabei! Traditionelle Blasmusik, also Marsch und Polka, sind ebenso zu hören wie Rock, Pop und Partyschlager. Vor allem die Hauptkapelle des Gastgebers, des Musikvereins Stuttgart-Hofen, sorgt mit ihren knapp 70 Musikern am Donnerstag- und Samstagabend für Festzelt-Stimmung, die gut und gerne mit der auf dem Stuttgarter Frühlingsfest mithalten kann. Aber auch die Gastkapellen aus Lorch, Oeffingen, Schmiden, Münster/Mühlhausen, Poppenweiler und Höfingen sorgen für beste Stimmung am Neckar nahe des Max-Eyth-See. Natürlich kommt auch die Hofener Jugendkapelle nicht zu kurz und zeigt an zwei Tagen ihr Können. Besonderes musikalisches Highlight ist in diesem Jahr der Auftritt der walisischen Partnerkapelle Cathays Brass Band. Die bereits zum dritten Mal aus Cardiff angereisten Musiker beweisen am 8. Juni, weshalb sie in ihrer britischen Heimat schon den einen oder anderen Preis abgeräumt haben.

Neben vielfältiger und vor allem stets unterhaltender Musik bietet das Hofener Sommerfest Speis und Trank wie es sich für ein Festzelt gehört: Knackig gebratene Hähnchen, Wurst vom Grill und vor allem kühles Bier vom Fass. Bei gutem Wetter lädt der große Biergarten direkt am Neckar zum Verweilen ein – und ist so auch der perfekte Platz für eine Pause bei jeder Radtour.