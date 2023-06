Die BRYCKE steht für die Stuttgarter Innovationskraft

Wirtschaftsförderer Bernhard Grieb ist stolz auf den neuen Pop-up- und Networking-Space BRYCKE, dem Ort der tausend Ideen – Eines seiner Ziele: Leerstände aktiv abwenden

S-Mitte - Seit März 2022 ist der 40-jährige Bernhard Grieb Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart. Die Wirtschaftsförderung unterstützt und berät Stuttgarter Unternehmen, Start-ups und Investoren. Damit sind Bernhard Grieb und sein Team zentraler Ansprechpartner für alle Wirtschaftsbelange der Landeshauptstadt Stuttgart.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Stuttgart?

Aktuell natürlich die BRYCKE, unser Multispace in der Innenstadt, der sich in kürzester Zeit als beliebter Treffpunkt und Ort der tausend Ideen in der City etabliert hat. Hier kommen Kreative, Start-ups und alle diejenigen zusammen, die mit uns gemeinsam an Zukunftsthemen arbeiten und sich mit Gleichgesinnten vernetzen wollen.

Was lieben Sie an Stuttgart und den Stuttgartern?

Wir sehen aktuell, nicht nur in der BRYCKE, welche Innovationskraft diese Stadt hat. An jeder Ecke spürt man die Bereitschaft und Offenheit, Dinge zu verändern, neue Innovationen zu entwickeln und gemeinsam den Standort Stuttgart weiter nach vorne zu bringen. Das spornt uns in unserer täglichen Arbeit natürlich enorm an.

Nun zur Kernfrage: Mit welchem Projekt(en) „bewegen“ Sie gerade was in Stuttgart?

In der BRYCKE als neuartiger Pop-up- und Networking-Space ist momentan natürlich sehr viel in Bewegung. Aktuell bieten wir 28 Unternehmen und Start-ups u. a. aus den Bereichen Mode, Schmuck, Kosmetik und Heimtextilien die Möglichkeit, ihre innovativen Produkte und Geschäftsideen zu präsentieren. In die Vision Hall im Untergeschoss laden wir regelmäßig zu innovativen Networking-Formaten ein. Mit dem City Innovation Lab haben wir eine Plattform für City-Akteur*innen aus Handel, Gastronomie und der Immobilienbranche geschaffen. Wir treffen uns regelmäßig zum Austausch, erst kürzlich zum wichtigen Thema Zwischennutzung.

Letztes Jahr haben wir zudem das Online-Portal www.roomstr.de zum Suchen und Inserieren von Gewerbeflächen in Stuttgart gelauncht. Damit wollen wir Leerstände aktiv abwenden und freie Flächen zeitnah wiederbeleben.

Und der Stuttgarter Innovationspreis geht dieses Jahr in die zweite Runde. Der Award ist mit insgesamt 100 000 Euro dotiert und wird in den vier Kategorien Mobilitätsinnovationen, Nachhaltigkeitsinnovationen, Digitalinnovationen und Start-up-Innovationen vergeben. Die nächste Verleihung findet im Herbst statt. Die Bewerbungen zeigen jetzt schon eine beachtliche Bandbreite an unterschiedlichsten Innovationen.

Woher nehmen Sie Ihre Motivation?

Ich habe ein sehr engagiertes und motiviertes Team, das mir jeden Tag zeigt, wie modern, flexibel und innovativ Stadtverwaltung sein kann. Das motiviert mich natürlich sehr. Außerdem treffe ich durch meine Funktion ständig auf inspirierende Menschen, Gründer*innen, Forscher*innen und andere Macher*innen. Man glaubt gar nicht, wie viele es davon in Stuttgart gibt. Von ihren Geschichten, Ideen und Impulsen können wir als Wirtschaftsförderung sehr profitieren.

Welchen Wunsch haben Sie ans Universum, um Stuttgart als Standort noch attraktiver zu machen?

Stuttgart hat eigentlich alles und ist für mich die Innovationsmetropole in Europa. Das einzige, was mir persönlich fehlt, ist die Nähe zum Wasser. Ich hätte gerne eine Wasserqualität im Max-Eyth-See, wie ich sie vom Bodensee her kennen, sodass man dort auch baden und surfen kann. Damit könnten wir vielleicht auch Fachkräfte gewinnen, die wir jetzt noch an die Küsten verlieren ;).