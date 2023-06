Große Emotionen vermitteln

Christian Doll freut sich im Juni auf das Kessel Festival, für ihn die „Veranstaltung des Jahres“ – Er ist Veranstalter geworden, um live zu veranstalten – und liebt es!

Christian Doll, Geschäftsführer der C2 CONCERTS GmbH in Stuttgart, weiß, wie man Veranstaltungen und Konzerte organisiert, egal, ob als örtlicher Veranstalter, Tourneeveranstalter oder Festivalveranstalter.

Der 52-jährige Veranstaltungs-„Macher“ hat einen erwachsenen Sohn.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Stuttgart?

Das ist in der Regel das Neckarstadion, beim VfB, auch wenn es in den letzten Jahren oft echt schwierig war, seinem Verein die Treue zu halten.

Was lieben Sie an Stuttgart und den Stuttgartern?

Stuttgart ist ein tolle und liebenswerte Stadt, so, wie wir Schwaben es halt auch sind. Wenn man uns mal näher kennengelernt hat, sind wir treue Freunde und Kollegen.

Nun zur Kernfrage: Mit welchem Projekt(en) „bewegen“ Sie gerade was in Stuttgart?

Mir dem Kessel Festival steht Ende Juni das größte Festival der Stadt und Region jetzt unmittelbar bevor.

Wir erwarten an die 60 000 Besucher am 24. und 25. Juni auf dem Cannstatter Wasen und im Reitstadion beim nachhaltigen Musik-, Sport- und Familien-Festival. Wir haben in 2023 noch mehr Partner und Vereine mit dabei, und damit ein noch breiteres und bunteres Sport- und Kulturprogramm, und freuen uns, mit Apache 207, Jan Delay, Clueso, Rea Garvey und vielen anderen Bands auf ein Wahnsinns- Line-up auf unserer Hauptbühne. Dazu gibt es Fußball, Basketball, Beachvolleyball, Tennis, American Football, Handball, Slackline, Kanu- und Drachenbootfahren und viele weitere Sportarten mehr zum Zuschauen und Mitmachen, den Übermorgenmarkt und einen Newcomer-Band-Contest – um nur einen Bruchteil unseres Programmangebots zu nennen.

Das Kessel Festival ist einzigartig in seiner Art und Ausrichtung und für uns alle die Veranstaltung des Jahres!

Was ist denn unter all Ihren vielen Veranstaltungen Ihre absolute Lieblingsveranstaltung?

Da kann ich tatsächlich nur das Kessel Festival nennen! Die letzte Ausgabe im Juni 2022 war etwas ganz Besonderes: direkt nach der lange Pandemie-Pause mit über 30.0000 Besuchern zu Annen May Kantereit zu tanzen und zu feiern am Samstagabend war emotional überragend!

Woher nehmen Sie Ihre Motivation?

Livemusik, also Konzerte mit tollen Künstlern, bieten einen besonderen emotionalen Mehrwert, der nicht im TV, Stream oder auf DVD reproduzierbar ist. Ich bin Veranstalter geworden, um live zu veranstalten, um große Emotionen zu vermitteln. Das ist meine und unsere Motivation – dafür machen wir das, was wir tun, und ich liebe es!

Welchen Wunsch haben Sie ans Universum, um Stuttgart als Standort noch attraktiver zu machen?

Wir brauchen eine neue und moderne Arena, um zukünftig wieder zu den Top-Standorten in Deutschland gezählt zu werden. Da haben wir etwas den Anschluss verloren. Ich hoffe, dass die vorliegenden Pläne für eine neue Halle schnell zur Umsetzung kommen!