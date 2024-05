Outdoor-Sport in den schönsten Parks

„Bewegung.Draußen.Kostenlos.“ – über 90 Angebote bei „Sport im Park“ 2024 – Am 4. Juni wird an der Villa Berg Zumba getanzt.

Sport im Park ist in die neue Saison gestartet. Eine gute Gelegenheit für alle Bewegungsbegeisterten, mitzumachen und vielleicht etwas ganz Neues auszuprobieren.

„In diesem Sommer können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 90 kostenlosen Angeboten wählen und verschiedene Sportarten kennenlernen“, sagt Sportbürgermeister Dr. Clemens Maier. „Beim gemeinsamen Sporttreiben im Freien geht es nicht nur um Fitness, sondern auch darum, gemeinsam aktiv zu sein und die Natur zu genießen. Daher möchten wir alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter einladen, am größten städtischen Bewegungsprogramm teilzunehmen.“

Gemeinsam wird zum Beispiel Beachvolleyball im Freibad des ASV Botnang gespielt.

Beachvolleyball im Freibad des ASV Botnang - Jonglage und Slacklining im Unipark

Neugierige haben die Möglichkeit, ihr Können bei Jonglage und Slacklining im Unipark unter Beweis zu stellen.

Außerdem wird das Herz-Kreislauf-System bei verschiedenen Walkingkursen, beim Trailrunning, beim HIIT-Training oder beim Zumba gestärkt.

Auch Kurse, die etwas ruhiger sind, gehören zum Angebot bei Sport im Park. So können Interessierte bei Rückenfit, Yoga oder Qigong den Tag ausklingen lassen.

Neue Angebote in dieser Saison sind AcroYoga im Unipark, Yoga für Mamas mit Baby und Yoga für Schwangere am Junobrunnen auf den Kursaalanlagen sowie ein Medical Nordic Walking Kurs im Stuttgarter Osten.

Die Stuttgarter Sportvereine bieten eine breite Palette an vielfältigen Angeboten, die für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas Passendes bereithalten

Fred-Jürgen Stradinger, Präsident des Sportkreises Stuttgart, lobt die Vielfalt der Angebote: „Die Stuttgarter Sportvereine bieten eine breite Palette an vielfältigen Angeboten, die für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas Passendes bereithalten. Sport im Park ist die optimale Gelegenheit, diese Vereinsangebote kennenzulernen. Ich hoffe, dass darüber viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter anschließend den Weg in die Vereine finden.“ Alle Sport-im-Park-Angebote werden von professionellen Trainerinnen und Trainern der Stuttgarter Sportvereine und anderer Sportanbieter betreut. Sie dauern etwa eine Stunde, finden wöchentlich, bei jedem Wetter und auch während der Schulferien, statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Viele der Bewegungsangebote werden in den schönsten Parks und Grünflächen Stuttgarts angeboten, darunter die Grabkapelle auf dem Württemberg, der Höhenpark Killesberg und die Villa Berg. Bei rund 40 Standorten im gesamten Stadtgebiet haben alle die Möglichkeit, an den Angeboten teilzunehmen, unabhängig von ihrem Wohnort.

Die AOK Stuttgart-Böblingen unterstützt Sport im Park seit 2018. Sven Busch, Geschäftsführer der AOK Stuttgart-Böblingen, erklärt: „Sport zu treiben und Spaß an der Bewegung zu haben, sind wichtige Grundlagen für unsere Gesundheit – sie steigern Wohlbefinden und Lebensqualität. Genau das gelingt bei Sport im Park: Menschen aller Altersgruppen wohnortnah zusammenzubringen und für Aktivitäten an der frischen Luft zu begeistern. Deshalb ist Sport im Park für uns ein sehr erfolgreiches Kooperationsprojekt.“

Yoga-Session zur Sommersonnenwende am 21. Juni

Zusätzlich zu den wöchentlichen Angeboten finden in diesem Jahr auch einige Special Events statt. Zu heißen lateinamerikanischen Rhythmen wird beim Zumba® Special Event am 4. Juni, ab 17 Uhr, an der Villa Berg getanzt. Entspannung und Ausgleich im stressigen Alltag bietet die zweistündige Yoga-Session zur Sommersonnenwende am 21. Juni im Tal der Rosen des Höhenparks Killesberg, ab 19 Uhr. Und für all diejenigen, die während der Fußball-EM in Stuttgart selbst sportlich aktiv werden möchten, gibt es in der Fanzone Karlsplatz am 14. Juni und 14. Juli verschiedene Bewegungsangebote, wie Pilates und Zumba®, im Rahmen von Sport im Park.

Sport im Park

Unter dem Motto „Bewegung.Draußen.Kostenlos.“ findet bis Ende September wieder Outdoor-Sport in den schönsten Parks der Landeshauptstadt statt. Eine Übersicht über alle Termine und Orte bietet die Internetseite www.stuttgart-bewegt-sich.de. Sport im Park ist ein gemeinsames Projekt des Amts für Sport und Bewegung, des Sportkreises Stuttgart und der AOK Stuttgart-Böblingen, die das Programm im Rahmen des Präventionsgesetzes unterstützt.