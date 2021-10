60plus-Touren mit dem VVS und dem Stuttgarter Wochenblatt: Schorndorf-Michelau, Blühendes Barock, Geislingen, Straßenbahnmuseum, Esslingen und Waldenbuch.

„Da darf man sich warm anziehen“, das ist das Motto für unser Leserinnen und Leser, die sich im Herbst und bis zum 1. Dezember hin auf sechs spannende Touren kreuz und quer durchs Verbundgebiet begeben werden – 8 x 2 Personen – alles mit Bus und Bahn. Im vergangenen Jahr mussten drei Ausflüge wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Diese werden jetzt mit den damaligen Gewinnern nachgeholt, aber auch dafür sind Restplätze vorhanden.

Wer gut zu Fuß ist und sich von Stuttgarter Wochenblatt und VVS zu einer Ausflugstour einladen lassen möchte: Mitmachen und für seinen Lieblingsausflug anrufen! Die Gewinner werden mit allen Informationen und einem Gruppen-Tagesticket schriftlich versorgt. Jeder Gewinner darf eine Begleitperson zum Ausflug mitnehmen. Generell treffen sich alle Ausflügler am Stuttgarter Hauptbahnhof und fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln des VVS zum Ausflugsort. Dort gibt es eine exklusive Führung und anschließend einen kleinen Imbiss, zu dem die Gewinner und Gewinnerinnen vom Stuttgarter Wochenblatt und den VVS eingeladen sind. Danach fahren alle Teilnehmer selbstständig wieder nach Hause. Wichtig: Es gelten die 3-G-Regeln, also Maske, Impfnachweis oder negativen aktuellen Coronatest nicht vergessen.

Und das sind unsere Ausflüge für 2021:

• Am Mittwoch, 27. Oktober, geht es in den Rems-Murr-Kreis nach Rudersberg-Michelau bei Schorndorf. Mit der Wieslauftalbahn erreichen die Teilnehmer die Michelauer Ölmühle. Die älteste Ölmühle Baden-Württembergs wurde 1754 gegründet und steht im Mittelpunkt der Führung unseres ersten Ausflugs.

• Volker Kugel, Direktor des Blühenden Barock, führt beim zweiten Ausflug am Dienstag, 2. November, durch sein Reich, inklusive der berühmten Kürbisausstellung. Sicherlich hat er nicht nur gärtnerisches Wissen, sonder das eine oder andere Histörchen im Gepäck.

• In den Kreis Göppingen nach Geislingen führt unser dritter Ausflug am Mittwoch, 10. November. In Geislingen wartet die Stadtführung „Auf den Spuren von Kunst und Historie“.

• Ziel des vierten Ausflugs, am Mittwoch, 17. November, ist das Straßenbahnmuseum im denkmalgeschützen ehemaligen Depot in Bad Cannstatt, wo eine Zeitreise durch den Stuttgarter Nahverkehr wartet.

• Ausflug Nummer 5 geht nach Esslingen – immer einen Ausflug wert. Die Gewinner erwartet am Mittwoch, 24. November, eine exklusive Führung durch die sehenswerte Altstadt.

• Und schließlich noch der sechste Ausflug. Dieser führt am Mittwoch, 1. Dezember, nach Waldenbuch ins Museum für Alltags­kultur im Waldenbucher Schloss. Im idyllisch gelegenen ehemaligen Jagdschloss der Herzöge von Württemberg erwarten die Besucher Themenwelten wie Wohnen, Arbeit und Werbung. Und auch die „Helden des Alltags“, wie Glühbirne, Kehrwisch oder Flaschenöffner, sind hier außergewöhnlich in Szene gesetzt.

Und jetzt – ran ans Telefon und für den Lieblingsausflug anrufen (Infos im beistehenden Kasten). Die Nummern sind bis zum 17. Oktober freigeschaltet

Das Mitmachen lohnt sich doppelt, denn ein Gewinner gewinnt ein SeniorenJahresTicket für den VVS-Bereich.

Gewinnspiel 60plus-Touren

Mitmachen, anrufen, Ziel des Lieblingsausflugs, Name, Adresse und Telefonnummer nennen und einen Ausflug mit Begleitperson gewinnen! Unter allen Gewinnern wird der Hauptpreis verlost, ein SeniorenJahresTicket, das im gesamten VVS-Bereich gilt.

Pro Ausflug gibt es 8 x 2 Gewinner. Anrufen kann man vom 9. bis zum 17. Oktober. Die Gewinner werden telefonisch und schriftlich benachrichtigt.

1. Ausflug: Mittwoch, 27. Oktober 2021, Michelauer Ölmühle:

Telefon 01379/884115-01 (Stichwort „Schorndorf“)

2. Ausflug, Dienstag, 2. November 2021, Blühendes Barock in Ludwigsburg:

Telefon 01379/884115-02 (Stichwort „Ludwigsburg“)

3. Ausflug, Mittwoch, 10. November 2021, Führung in Geislingen:

Telefon 01379/884115-03. (Stichwort „Geislingen“)

4. Ausflug, Mittwoch, 17. November 2021, Straßenbahnmuseum Bad Cannstatt:

Telefon 01379/884115-04. (Stichwort „Bad Cannstatt“)

5. Ausflug, Mittwoch, 24. November 2021, Führung in Esslingen:

Telefon 01379/884115-05.

(Stichwort „Esslingen“)

6. Ausflug, Mittwoch, 1. Dezember 2021, Schloss Waldenbuch, Museum Alltagskultur:

Telefon 01379/884115-06.

(Stichwort „Waldenbuch“)

(legion, 0,50 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend).

Datenschutz ist uns wichtig. Alle Daten werden nach Ablauf von drei Monaten gelöscht, Daten werden ausschließlich zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel verarbeitet. Ausführ­liches zum Datenschutz und zu Informationspflichten unter: www.stuttgarter-wochenblatt.de/datenschutz.