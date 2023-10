Legal und nachhaltig geplündert

Mehr als 200 Interessierte räumen bei der Bauteil-Kreislauf-Aktion in Stuttgart-Rot 45 Wohnungen zwecks Wiederverwertung aus.

An der Tür von Haus Nummer 9 hängt ein orangefarbenes Pappschild: „Alles weg“ steht da in schwarzer Schrift. Es ist schließlich schon der dritte Tag der Bauteil-Kreislauf-Aktion unter der Überschrift „Zweites Leben für Waschbecken & Co.“ im geplanten „Genossenschaftlichen Quartier am Rotweg“. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung, der Iba’27, soll hier bezahlbarer und qualitätsvoller Wohnraum für rund 600 Menschen geschaffen werden. Bevor die bestehenden Häuserzeilen aus den 1950er-Jahren nun abgebrochen werden, dürfen sie nach Herzenslust, kostenfrei und ganz legal „geplündert“ werden. Einzige Voraussetzung: Alle Schätze müssen eigenhändig ausgebaut und weggeschafft werden.

Alle Materialien und Bauteile durften "gerettet" werden

Gerettet werden durften – so die Projektträgerin und Eigentümerin „Neues Heim – Die Baugenossenschaft eG“ alle Materialien und Bauteile, die noch in gutem Zustand sind und ohne großen Aufwand ausgebaut werden können: Waschbecken, sämtliche Armaturen, Lampen, Kühlschränke, Herde, Türen, Toilettenschüsseln oder Spülkästen. Die Eigentümerin hatte zuvor die Strom- und Wasserversorgung in den Gebäuden abgestellt. Für das Betreten der Gebäude sowie insbesondere auch für den Ausbau der Bauteile und Materialien übernahm sie aber keinerlei Haftung. 45 Wohnungen in zehn Häusern Am Rotweg und in der Fleiner Straße standen in der vergangenen Woche offen, und bereits am ersten Tag, dem Mittwoch, seien die Menschen in Scharen mit Werkzeugkästen und hoch motiviert angerückt und mit stattlicher Beute wieder abgezogen, wie Markus Bauer von der Abteilung Kommunikation der Iba’27 berichtet. Beispielsweise hätten sich Mitglieder der Genossenschaft „Leben in der Vorstadt“ viele Waschbecken für das Iba-Projekt in Schorndorf gesichert. „Am Samstag haben wir die Aktion dann ganz abgesagt, weil es einfach nichts mehr zu holen gab.“

Schon am dritten Tag war das meiste weg

Schon am dritten Tag ist das meiste weg. An vielen Wohnungstüren signalisieren orangefarbene Zettel, dass drinnen alles ausgeräumt ist. Umso mehr freut sich, wer doch noch was entdeckt. Ein Mann schraubt in einem Badezimmer eine runde Kugellampe ab. „Die ist richtig schön nostalgisch“, schwärmt er. In derselben Wohnung macht sich eine Frau auf dem Balkon zu schaffen. Ein Markisengestänge hat ihr Begehr geweckt. „Leider hat schon jemand die passende Markise mitgenommen“, sagt sie mit Bedauern in der Stimme. Den sperrigen Rest packt sie dennoch ein. Sie findet die Kreislaufaktion klasse und hätte gern mehr davon. Der einsame Regalhalter in der Wohnzimmerwand widersteht allerdings ihrem Akkuschrauber. Die Schraube dreht durch. „Da muss wohl jemand vorher schon mit brachialer Gewalt dran gewesen sein“, sagt die Frau und resigniert nach einiger Zeit.

Alle, die kommen, finden aber irgendwas zum Mitnehmen: Durchlauferhitzer, Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Kellerabtrennungen aus Metall oder Betonbodenplatten, 50 auf 50 Zentimeter groß. Und auch das Gelände drumherum ist zur Räumung freigegeben. Die meisten der Sträucher sind zwar viel zu groß, um sie einfach mal kurz mit dem Spaten auszugraben und einzupacken. Doch wer genau hinschaut, der erspäht hier und dort Blumen und Stauden, für die sich ein bisschen körperliche Mühe lohnt. Ein paar verblühte Hortensien bekommen so ein neues Gartenzuhause ebenso wie einige Pfingstrosen und Fetthennen.

Markus Bauer von der Iba’27 bezeichnet die Aktion in Stuttgart-Rot als „erfolgreiches Experiment“. Es seien mehr als 200 Interessierte da gewesen, sagt er. „Wir werden uns Gedanken machen, wie und wo weitere Kreislauf-Aktionen möglich sind.“