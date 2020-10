Bei „Babylon Berlin“ ist das Finale eingeläutet. Auch Stuttgart kann in den Goldenen Zwanzigern mit politischen und spektakulären Fällen aufwarten.

In der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ schreitet Udo Samel alias Ernst Gennat mit durchgedrücktem Kreuz und vorgeschobenem Bauch in seine Seminare. Die Vermittlung der neuesten Verfahren der Kriminalistik steht an. Der Leiter der Mordkommission in Berlin hat vor allem die angehende Kriminalassistentin Charlotte Ritter ins Herz geschlossen, auf die er als einzige Frau bei der „Mord“ besonders stolz ist. „Gennat gab es tatsächlich“, sagt Michael Kühner, heute Leiter des Polizeimuseums Stuttgart, viele Jahre selbst Leiter der Stuttgarter Mordkommission. Zweifelsfrei sei Gennat eine Koryphäe gewesen. Im Südwesten Deutschlands war Gotthilf Waizenegger sein Pendant: Der Leiter der Landeskripo hatte sich durch einen Ehe-Mord in Hundersingen schon einen Namen gemacht. „Wir müssen bedenken, dass die Archivierung und Kategorisierung zur Täterermittlung bereits um 1898 richtig Fahrt aufgenommen hat.“ Im Zuge der Indus­trialisierung, der Ausdehnung der Städte, der Überbevölkerung, der Prostitution und Mobilisierung seien ganz neue Fälle auf die Polizei zugekommen.

„Was früher der Pferdediebstahl war, war jetzt der Autodiebstahl.“ Und nicht nur das: Die sogenannte Tscheka war eine kommunistische Terrororganisation, die in der ganzen jungen Republik revoltierte. Gotthilf Waizenegger konnte ein Attentat auf Innenminister Eugen Bolz, Zentrumspartei, und den Landespolizeiamtsleiter Rudolf Klaiber, Sozialdemokrat, verhindern. „Es muss eine spektakuläre Verbrecherjagd durch die Stadt gewesen sein“, so Kühner. Neben den „Saalschlachten“, die in Gaststätten, in den Arbeiterhochburgen, Wald- und Vereinsheimen fast an der Tagesordnung waren, ging die „Heslacher Schlacht“ in die Stuttgarter Annalen ein: „Bekanntlich war Heslach ja tiefrot“, so Michael Kühner. „Die Nazis marschierten hier im Süden der Stadt ein, es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.“

Daraufhin erließ man das Versammlungsverbot unter freiem Himmel. Und Bolz hoffte, mit dem befristeten Verbot von SA und SS eine Befriedung der politischen Lage zu schaffen. Das Abnehmen der Fingerabdrücke jedes Tatverdächtigen – zu Anfang der dritten Staffel macht sich Walter Weintraub über das Verfahren lustig – war gang und gäbe: „Bis zur Erfindung der DNA-Analyse war der Fingerabdruck das entscheidende Verfahren in der Kriminalistik.“ Zwischen 1923 und 1926 blieb in Württemberg auch dank der Daktyloskopie, der Körpervermessung und des Ablichtens der Tatverdächtigen auf dem drehbaren Stuhl kein Mord unaufgeklärt. Ein Meilenstein sei außerdem die Zusammenlegung der Stuttgarter Polizei mit der Landespolizei gewesen.

„Eine Charlotte Ritter“, vermutet Michael Kühner, „als Kriminalassistentin hat es in der Weimarer Republik wohl kaum gegeben.“ Aber: Stuttgart hatte die erste Polizeiassistentin, Henriette Arendt, Tante der Philosophin Hannah Arendt. Sie kam aus dem „Babylon“ Berlin nach Württemberg, war gelernte Krankenpflegerin und baute die „polizeiärztliche Untersuchung aufgegriffener Frauen“ auf – es ging hier um Prostitution und Abtreibung. Sie hielt Vorträge, veröffentlichte Schriften. 1908 schieden Arendt und die Polizei­behörde nicht im Guten voneinander. Die Krankenschwester widmete sich anschließend in der Schweiz dem Kinderhandel.

Für die Eigen-Recherche

Der Stuttgarter Polizeipräsident Rudolf Klaiber war ein wankelmütiger Mann: Martin Ulmer beschreibt seine Laufbahn in einem Vortrag fürs Hotel Silber, wo man einiges zu den politischen Wirren, aber auch zu den jeweiligen Standpunkten der Verantwortlichen zu den politischen Parteien erfährt. Michael Kühner macht immer wieder Führungen zu Kriminalorten in Stuttgart, setzt jetzt aber während der Pandemie-Zeit aus. Verfahren, Fälle, Techniken – auch in den Anfängen der Polizeiarbeit – kann man im Polizeimuseum begutachten, das derzeit auch noch geschlossen ist, www.polizeimuseum-stuttgart.de. Unter www.stadtlexikon-stuttgart.de, Stichwort Henriette Arendt, erste Polizeiassistentin, findet man über die Frau, die in Stuttgart 4662 Mächen und Frauen betreut hat, einen aufschlussreichen Artikel. Die nächsten Folgen zu „Babylon Berlin“ am heutigen Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD, und alle Folgen in der ARD-Mediathek.