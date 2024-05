Welcome to the 50s

Im Theater unter den Kuppeln startet die Sommersaison auf der Freilichtbühne: Ab dem 7. Juni wird die Musical-Comedy-Show „Love Me Tender“ mit Elvis-Hits gespielt, das Kinderstück ist ab 16. Juni „Ronja Räubertochter“.

Im Theater unter den Kuppeln beginnt die Sommersaison auf der Freilichtbühne. Ab dem 7. Juni heißt es: Welcome to the 50s! Inspiriert von der Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“ und zusammen mit der Musik von Elvis entstand die Musical-Comedy-Show „Love Me Tender – All Shook Up“. Einige der weltbekannten Hits sind in die Handlung des Stückes integriert: „Heartbreak Hotel“, „Jailhouse Rock“, „Hound Dog“, „Blue Sued Shoes“, „Can’t Help Falling in Love“ und die Titelsongs „All Shook Up“ und „Love Me Tender“ erklingen in dieser mitreißenden Broadway-Show aus dem Jahr 2005.

„Love Me Tender – All Shook Up“ spielt in den 50erJahren irgendwo in einem kleinen amerikanischen Städtchen. Dorthin verschlägt es Chad, einen fröhlichen, musikliebenden Motorradfahrer, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Leider scheint zunächst alles ziemlich öde in dem Provinznest, denn die amtierende Bürgermeisterin führt ein strenges Regiment: Laute Musik und unzüchtiges Verhalten in der Öffentlichkeit sind strengstens untersagt. Dass es so auf gar keinen Fall bleiben kann, will Herzensbrecher Chad nun allen in diesem Nest klarmachen. Dabei lernt er Natalie und Dennis kennen, Sandra, Jim und noch so einige andere Leute. Es entstehen zahlreiche Verwicklungen und Verwirrungen, wie man sie sonst nur im Komödienschaffen eines William Shakespeare finden kann. Aus dessen Komödie „Was ihr wollt“ sind demnach einige Motive entlehnt. Nach einer verwicklungsreichen Nacht kommt es dann schlussendlich zu einem furiosen Finale in bester Rock-’n’-Roll-Manier inklusive legendärer Hits wie „A Little Less Conversation“, „C’mon Everybody“ und „Can’t Help Falling in Love“.

Mit „Ronja Räubertochter“ kommt am 16. Juni Astrid Lindgrens berühmte Erzählung von den Räuberkindern Ronja und Birk aus dem Jahr 1981 auf die Freilichtbühne. Die Geschichte begeisterte unzählige Kinder weltweit und war 2004 schon einmal ein Erfolg am Theater unter den Kuppeln. Ronja, Tochter von Räuberhauptmann Mattis, überwindet Waldgefahren, findet Freundschaft im verfeindeten Clan und erlebt Abenteuer jenseits aller Grenzen.

Spieltermine:

„Love Me Tender – All Shook Up“

7., 8., 14., 15., 21., 22. und 28. Juni, 5., 6., 12., 13., 26., 28. Juli, 2., 3., 9. und 10. August. Beginn jeweils 20.30 Uhr, Tickets von 21 bis 28 Euro.

„Ronja Räubertochter“

16., 23., 26. und 30. Juni, 3., 7., 10., 14., 17., 20., 21., 28. Juli, 4. und 11. August. Beginn jeweils 15 Uhr, Tickets 15 Euro.

Theater unter den Kuppeln

Gräbleswiesenweg 32

70771 Leinfelden-Echterdingen (Stetten)

Freilichtbühne

Karten und Informationen unter: www.tudk.de