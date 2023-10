Geheimnis des guten Geschmacks

VVS-Wochenblatt-Aktion (V): Zu Gast in der Schönbuch Braumanufaktur Böblingen – Wie aus vier Zutaten der Deutschen liebstes Getränk wird.

Darauf darf man stolz sein: Das deutsche Reinheitsgebot definiert seit 500 Jahren hierzulande, wie Bier herzustellen ist. Nur diese Zutaten braucht es: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Es gilt als älteste, heute noch gültige lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt.

Die Schönbuch Braumanufaktur stellt ihre Biersorten – 15 an der Zahl – alle gemäß dieser Vorschrift her, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VVS-Wochenblatt-Aktion von Führer Christoph Tepper erfahren durften.

Vor allem die Regionalität liegt der Schönbuch Braumanufaktur am Herzen



Und das seit 200 Jahren, was die Firma zu einer der ältesten Brauereien in der Region Stuttgart macht. Was braucht es noch für gutes Bier? „Viel Liebe, Leidenschaft für die Braukunst, regionale Zutaten, und modernste Technik“, sagt Tepper. Vor allem die Regionalität liegt der Schönbuch Braumanufaktur am Herzen. Alle Rohstoffe haben kurze Wege hinter sich, wenn sie auf dem Firmengelände ankommen, das mitten in Böblingen liegt.

Die Teilnehmer folgten den Stationen der Bierproduktion – angefangen vom Mälzen über das Schroten, Maischen und Läutern, nicht zu vergessen das Gären und Lagern – bis zur Abfüllanlage. Die Brauerei produziert 50.000 Hektoliter Bier im Jahr. Umgerechnet wären das 10 Millionen Halbe Bier. Das reicht auch für den ganz großen Durst.

Ebenso wird Tradition großgeschrieben. „Die Brauerei ist ein Familienbetrieb seit zwei Jahrhunderten“, sagt Tepper, das Vertrauen der Kunden ein wichtiges Gut. „Brauthentisch“ heißt das in der Sprache der Manufaktur.

Jedes Bier schmeckt anders - was auch von der Hopfenernte abhängt

Klar, dass die Teilnehmer auch kosten durften. Tepper zapfte das Jungbier, das noch lagern darf, ehe es abgefüllt wird, und ließ es in die Gläser fließen. Wie es schmeckt? Sehr frisch, jedoch nicht mit dem typischen Geschmack, den viele schätzen.

Apropos Geschmack: Jedes Bier schmeckt anders. Das hängt von den verwendeten Zutaten ab. So zum Beispiel von der Hopfenernte, die jedes Jahr anders ausfällt. Übrigens: Wussten Sie, dass es für 100 Liter Bier nur 40 Gramm Hopfen benötigt? Auch das verwendete Wasser spielt eine Rolle. Die richtige Mischung zu finden, das ist eine Kunst. Das Geheimnis, weshalb Biere der Schönbuch Braumanufaktur so gut munden, darf Tepper nicht verraten. Das ist die Handwerkskunst der Braumeister.

Die zwei Stunden vergingen buchstäblich wie im Flug. Vor allem, weil Teppers Einblicke hinter die Kulissen kurzweilig waren.

Zum leckeren Schluss des spannenden Tages traf sich die Gruppe – wo sonst? – in der Brauereigaststätte, der Schönbuch Braumanufaktur. Die liegt direkt auf dem Firmengelände, frischeres Bier der Marke dürfte es also nirgends sonst geben. www.braumanufaktur.com

Die VVS (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart) und das Wochenblatt haben zu Ausflügen in der Region Stuttgart aufgerufen. Vorletztes Ziel war die Schönbuch Braumanufaktur Böblingen. Übrigens: Unter allen Gewinnern wird noch am Ende ein Deutschlandticket verlost. Mehr Infos zu den Angeboten des VVS: www.vvs.de