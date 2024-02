Mehr Besucher, mehr Gespräche

Der Autosalon Filderstadt in der FILharmonie stieß auf großes Publikumsinteresse – Kleinere Fahrzeuge, E-Modelle und das günstige Segment sind besonders nachgefragt.

Kleine Autos, große Autos, sportliche Autos, Familienautos, Autos mit E-Antrieb oder mit klassischem Verbrenner – die FILharmonie verwandelte sich für den Autosalon Filderstadt in eine kleine IAA. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Chance, die Autos ausgiebig von ganz nah zu betrachten, Probe zu sitzen und sich ein genaues Bild der neuesten Modelle zu machen.

„Viel mehr Besucher und Gespräche als im letzen Jahr waren es“, zeigt sich Jacqueline Wojczynsky vom Autohaus von der Weppen zufrieden mit der Publikumsresonanz.

Das können ihre Kolleginnen und Kollegen von den insgesamt sieben Autohäusern aus der Region bestätigen. Der Autosalon hat sich wieder gelohnt, viele interessierte Besucher werden die Verkäufer in den nächsten Wochen sicherlich in den Autohäusern begrüßen können, wenn es zum konkreten Vertragsabschluss fürs neue Gefährt kommen wird. „Die Leute sind auf der Suche nach kleineren Fahrzeugen, die E-Mobilität war interessant, aber nicht mehr ganz so im Fokus, die Antriebstechnologie spielt eine große Rolle“, berichteten die Aussteller. „Es war einiges los, viele erkundigten sich nach der Anhängelast“, sagte Tobias Borkowski vom Autohaus Briem, der bestätigte, das das günstige Segment von den Besuchern nachgefragt wurde. Aber auch E-Bikes der Marke Waldbike am Stand vom Autohaus Gölz kamen gut an, bestätigte Julian Gölz.

Autosalon 2025 am 8. und 9. Februar im Rahmen von " 50 Jahre Filderstadt"

Der nächste Autosalon auf den Fildern ist schon in Planung: Er soll am 8. und 9. Februar 2025 stattfinden, dann im Rahmen der Feierlichkeiten zu „50 Jahre Filderstadt“. Auch OB Christoph Traub ließ es sich nicht nehmen, beim Autosalon Filderstadt vorbeizuschauen.