Wikingerschach auf Rasen

Die SG Weilimdorf veranstaltet am 11. Mai die 8. Stuttgarter Kubb Open: ein Geschicklichkeitssport für Jung und Alt, Anfänger oder Profi.

Immer wenn ein Holzklotz getroffen wird, macht es „Klack“, und wenn er umfällt, freut sich der Spieler. Kubb, auch Wikingerschach genannt, wird in Parks, am Strand und auf der Straße gespielt, und auch bei den 8. Stuttgarter Kubb Open am Samstag, 11. Mai, veranstaltet von den Ringern der SG Weilimdorf auf dem vereinseigenen Sportgelände. Auch Ungeübte können problemlos mitmachen. Die Regeln sind schnell erklärt, und das Spiel erfordert keine besondere sportliche Konstitution oder Vorkenntnisse.

Kubb-WM jeden Sommer auf Gotland

Sich konzentrieren und gut zielen – darum geht es bei dem Spiel vor allem. Denn bei Kubb müssen die Spieler mit Stöcken einige auf dem Boden stehende Holzklötze treffen. Das Geschicklichkeitsspiel wird in der heutigen Form seit etwa 1990 gespielt und ist vor allem in Schweden, Belgien, Deutschland, den USA und in der Schweiz beliebt. Aber auch in vielen anderen europäischen Ländern und auf dem asiatischen und australischen Kontinent ist Kubb nicht mehr selten.

Es gibt mittlerweile sogar eine eigene Weltmeisterschaft. Sie findet seit etwa 30 Jahren jeden Sommer auf der schwedischen Insel Gotland statt.

Kubb, so sagen Kenner und Liebhaber, sei ein Spiel für alle, egal, ob Kind oder Großvater. Gespielt wird in Teams, wobei immer zwei gegeneinander antreten. Beide Gruppierungen versuchen, mit je sechs Wurfstöcken die Holzklötze, auch Kubbs genannt, der Gegner zu treffen. Auf jeder Seite des Spielfelds stehen fünf Kubbs. In der Mitte thront ein weiterer, größerer Klotz, der sogenannte König. Ziel des Spiels ist es, erst alle Kubbs der gegnerischen Mannschaft mit den Wurfstöcken umzuwerfen und danach den König zu Fall zu bringen. Trifft eine Mannschaft den König, bevor die Kubbs liegen, ist das Spiel verloren.

Zum 8. Mal organisiert die SG Weilimdorf das Kubb-Turnier

Bereits zum achten Mal organisiert die SG Weilimdorf das Kubb-Turnier, das im Rahmen des Weilimdorfer Ringerfests ausgetragen wird und an dem maximal 45 Teams teilnehmen können. Mitmachen können Gruppen von zwei bis sechs Spielern, bestehend aus Freunden, Familie oder Kollegen, erklärt Stefan Stiber, Pressewart der Ringerabteilung der SG Weilimdorf.

Die Anmeldefrist laufe bis 6. Mai, aber auch vor Ort seien am Turniertag bis um 9.20 Uhr noch Nachmeldungen möglich. Die Anmeldegebühr beträgt pro Team 12 Euro, und das Mitmachen lohnt sich. Medaillen, Urkunden und Warengutscheine von SportShop Anton warten auf die Teams auf dem Siegertreppchen.

Kubb jeden Dienstag um 18 Uhr bei "Sport im Park"

„Wir haben aber noch einige weitere Kategorien, für die es Sachpreise gibt, nämlich für die Mannschaft mit der weitesten Anreise, für das jüngste Team im Turnier, den kreativsten Gruppennamen sowie das kreativste Teamoutfit“, sagt Stefan Stiber.

Die Ringerabteilung verspricht einen „kubbigen Tag unter Freunden“, der um 10 Uhr beginnt. Für eine reichhaltige Bewirtung sei im Festzelt gesorgt, betont der Pressewart der Ringer. „Und anschließend laden wir alle zu einer Zeltparty ein mit Livemusik und Cocktailbar ein.“

Wer vor den Stuttgarter Open noch ein wenig üben wolle, so Stiber, der könne das jeden Dienstag, um 18 und 19 Uhr, im Rahmen des kostenlosen Angebots „Sport im Park“ der Stadt Stuttgart.

Gut zu wissen

Mehr Infos zum Wikingerschach unter:

www.weilimdorf-ringen.de

www.stuttgart-bewegt-sich.de/angebot/kubb- wikinger-schach