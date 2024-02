Mischlinge haben die Nase vorne

Neu in der Beliebtheitsskala der Stuttgarter Hundefreunde sind der elegante Malteser und der nordische Husky – Zum familienfreundlichen Stuttgart passt der Labrador perfekt, der als gutmütig, geduldig und sehr kinderlieb gilt.

Stuttgart liegt voll im Trend – zumindest, wenn es um die zwei beliebtesten Hunderassen der Deutschen geht. Bei Tasso, dem Haustierzentralregister der Bundesrepublik, wurden 2023 insgesamt 105 000 Mischlinge neu registriert, der Labrador Retriever kam als Zweiter auf 17 700. Auch in Stuttgart haben Kreuzungen die Nasen vorne. Laut einer Auswertung der Agila, einer der führenden Spezialversicherer für Haustiere in Deutschland, geht Gold, wie schon im Vorjahr, in der Schwabenmetropole ebenfalls an den Mischling und Silber an den Labrador.

Stets zum Jahresauftakt gibt die Agila die Ranglisten der beliebtesten Hunderassen in ausgewählten deutschen Städten heraus, die auf den Daten der im Jahr 2023 geborenen und im gleichen Jahr bei der Versicherung angemeldeten Tiere basiert. Die Liste weist für Stuttgart auch einige Besonderheiten auf. Während bundesweit auf Rang drei der Schäferhund landet, geht in der Landeshauptstadt Bronze an einen Neuling, den Malteser. Auch bei den Plätzen vier und fünf spaltet sich Stuttgart mit dem Zwergpudel und dem Husky vom Rest des Landes, wo diese Platzierungen der Französischen Bulldogge und dem Chihuahua gebühren.

Namhafte Unternehmen, kulturelle Highlights, wunderschöne Schlösser – Stuttgart hat viel zu bieten. So vielfältig und pulsierend das Leben in der Schwabenmetropole ist, so verschieden sind auch die vierbeinigen Einwohner, denen man am häufigsten auf den Straßen begegnet: die Mischlinge. Platz zwei im Rassen-Ranking und bekannt für seine ausgesprochen bewegungsfreudige Natur ist der Labrador. Zum familienfreundlichen Stuttgart passt der Labbi perfekt, der als gutmütig, geduldig und sehr kinderlieb gilt. „Ursprünglich als Jagdhund gezüchtet, ist der Labrador Retriever – so sein voller Name – aber noch immer ein sehr arbeitsfreudiger Hund und verfügt über eine enorme Ausdauer“, sagt Agila-Expertin Franziska Obert. Labradore bräuchten daher im Alltag ausreichend Beschäftigung und Bewegung, um so ausgeglichen zu sein, wie es ihnen nachgesagt wird.

Durch seine besondere Spielfreude und Geduld zeichnet sich auch der viertplatzierte Malteser aus, ein Neuling unter den Stuttgarter Favoriten. Der kleine Schoßhund gehört zu den ältesten Hunderassen der Welt, die schon in der Antike bekannt waren. Elegante Malteser flanierten einst wohl auch als Begleiter von vornehmen Damen durch die prächtigen Stuttgarter Schlösser. Mit ihrem langen, seidig weichen Fell erfüllen sie beste Voraussetzungen für aristokratische Ansprüche, vorausgesetzt, die Haarpracht wird regelmäßig gut gepflegt, um Verschmutzungen und Verfilzungen zu vermeiden.

Der Zwergpudel hat es auf Rang vier geschafft. Vielleicht ist die Vorliebe der Einwohnerinnen und Einwohner Stuttgarts für kleinere Hunde aber weniger auf ihre edle Ausstrahlung, als vielmehr auf ihre kompakte Größe zurückzuführen – angesichts des knappen Wohnraums im Kessel. So oder so, die anmutigen Zwergpudel faszinieren die Großstädter durch Intelligenz, Stolz und Energie. Letzteres ist auch für den Husky kein Fremdwort. Jahrtausendelang war er Begleiter der sibirischen Nomadenvölker und ist sehr bewegungsaktiv, kraftvoll und oft auch eigenwillig.

Diese nordische Rasse ist als Ersthund weniger geeignet und fordert neben Geduld und Einfühlungsvermögen vor allem viel körperliche Auslastung. Für die Stuttgarterinnen und Stuttgarter ist das offenbar kein Problem, denn der Husky ist 2023 neu in der Rangliste der beliebtesten Hunde in der Stadt.