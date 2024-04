Wo Schillers Geist schwingt und klingt

Der Stuttgarter Liederkranz feiert sein 200-Jahr-Jubiläum mit vielen Veranstaltungen und einem Festakt in der Liederhalle.

Der Stuttgarter Liederkranz 1824 gehört zu den größten und traditionsreichsten Konzertmusikvereinen Deutschlands, unter dessen Dach mehrere Chöre verschiedener Ausrichtung und Leistungsstufen sowie ein Sinfonieorchester musizieren. Der Verein spielt aber nicht nur eine bedeutende Rolle in der Stuttgarter Musikgeschichte, sondern war und ist auch eine Brutstätte für kulturelle Bewegungen. Aus ihm gingen die Deutsche Schillerstiftung und der Deutsche Schillerverein hervor.

Das 200-Jahr-Jubiläum wird dementsprechend groß gefeiert. Der offizielle Festakt ist am 21. April, 18 Uhr, im Beethoven-Saal der Liederhalle Stuttgart, und das ganze Jahr über gibt es Konzerte von verschiedenen Ensembles mit Werken von Meistern wie Carl Orff, Giuseppe Verdi, Friedrich Silcher und vielen anderen Komponisten klassischer und zeitgenössischer Musik sowie Vorträge.

Musikhistorische Stadtrundgänge "Schiller - Der Liederkranz - Die Stadt!"

Zudem bieten musikhistorische Stadtrundgänge unter dem Motto „Schiller – Der Liederkranz – Die Stadt!“, der nächste ist am Samstag, 13. April, 14 Uhr, Einblicke in die Vergangenheit.

Die Vorgeschichte des Vereins beginnt bereits 44 Jahre vor dem offiziellen Gründungsdatum und hatte ihren Ursprung in der 1770 von Herzog Carl Eugen eingerichteten Hohen Carlsschule.

Die ehemaligen Carlsschüler Friedrich Schiller und Johann Rudolf Zumsteeg riefen am 15. Dezember 1780 eine gesellige Vereinigung aus ehemaligen Mitschülern ins Leben, die sich regelmäßig zum Rezitieren sowie zum vokalen und instrumentalen Musizieren traf.

Große Schiller-Verehrung: Liederkranz stiftete Schiller-Denkmal des Bildhauers Bertel Thorvaldsen

Noch im gleichen Monat schlossen sich diesem Zirkel junge Damen der ebenfalls herzoglichen „École des Demoiselles“ und Töchter aus Familien des Bildungsbürgertums, sogenannte Stadtmädchen, an.

Am Sonntagabend, dem 9. Mai 1824, gaben 80 „Gesellschafter“, darunter 26 Mitbegründer des namenlosen Zirkels von 1780, ihrem neuen „Verein“ den Namen „Lieder-Kranz“.

Die persönlichen und freundschaftlichen Beziehungen vieler Gründungsmitglieder zu Friedrich Schiller, der 1805 verstarb, waren wohl das Motiv dafür, dass sich der Stuttgarter Liederkranz in seiner Satzung verpflichtete, „die Erinnerung an große Deutsche wachzuhalten“.

Um seiner Schiller-Verehrung nachhaltig Ausdruck zu verleihen, stiftete der Verein der Stadt Stuttgart ein Denkmal, das von dem Bildhauer Bertel Thorvaldsen geschaffen wurde. Am 8. Mai 1839 wurde das Monument, das als eines der gelungensten Porträts des Dichters gilt, auf dem Schillerplatz aufgestellt und unter dem Jubel von Tausenden von Menschen vom zwölfjährigen Enkel Schillers enthüllt.

Gemeinsame Geschichte von Liederkranz und Liederhalle

Bereits wenige Jahre nach der Vereinsgründung entstand der Wunsch nach einem eigenen Gebäude. Die sogenannte Alte Liederhalle wurde erbaut und am 11. Dezember 1864 feierlich eingeweiht.

Nachdem dieses Bauwerk 1943 bei einem Bombenangriff fast vollständig zerstört wurde, entstand die heutige Liederhalle mit der Stadt Stuttgart als Auftraggeber, die seitdem Heimat des Vereins und Schauplatz unzähliger herausragender Konzerte, Aufführungen und Veranstaltungen ist, die Musikliebhaber aus aller Welt anziehen. Der Liederkranz hat zur Reputation als erstklassiges Veranstaltungszentrum beigetragen.

Die gemeinsame Geschichte von Liederkranz und Liederhalle sei geprägt von unvergesslichen Konzerten, bedeutenden kulturellen Ereignissen und einem unermüdlichen Engagement für die Förderung der Musik in der Stadt, erklärt Meike Poweleit, Leiterin des Kultur- und Kongresszentrums in der Landeshauptstadt.

„Die Verbindung zwischen dem Liederkranz und der Liederhalle ist tief verwurzelt und hat dazu beigetragen, ihre jeweilige Bedeutung zu stärken. Auch in Zukunft werden Liederkranz und Liederhalle gemeinsam das kulturelle Leben der Stadt prägen.“

Das gilt allemal auch für das Jubiläumsjahr 2024.

Infos:

Mehr Infos zum Jubiläumsprogramm des Stuttgarter Liederkranzes unter:

http://www.stuttgarter- liederkranz.de