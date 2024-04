Feststimmung am Wasen

Das 84. Stuttgarter Frühlingsfest öffnet vom 20. April bis 12. Mai seine Tore für Europas größtes Schaustellerfest auf dem Cannstatter Wasen.

23 Tage lang bieten Schausteller, Marktkaufleute und Festzeltbetreiber auf dem Gelände im NeckarPark ein Fest für alle Sinne. Mit rasanten Fahrgeschäften, kulinarischen Köstlichkeiten und abwechslungsreichen Buden machen sie das Frühlingsfest zu einem Ort für alle Generationen. „Großartig, dass auf dem Cannstatter Wasen ein einzigartiges Fest stattfindet, auf dem viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Besonders für Familien ist das Frühlingsfest zu einem beliebten Ausflugsziel geworden“, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

Egal ob schnell oder langsam, hoch oder niedrig, schwindelerregend oder ein bisschen geheimnisvoll – beim Stuttgarter Frühlingsfest gibt es für jeden das passende Fahrgeschäft. Neu auf dem Wasen ist Dr. Archibald – Master Of Time mit stolzen 48 Frontmetern: eine Kombination aus Laufgeschäft und Abenteuerbahn mit hochauflösender Virtual-Reality-Technologie und spektakulären Effekten für die ganze Familie.

Abenteuer mit Dr. Archibald

Auf der Suche nach dem verschollenen Dr. Archibald erleben kleine und große Abenteurer eine atemberaubende Zeitreise durch die Urzeit, das geheimnisvolle Atlantis und die Industrialisierung. Rasant im Kreis geht es bei der Petersburger Schlittenfahrt, die zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren wieder auf dem Frühlingsfest ist. Klassiker wie das Riesenrad Bellevue dürfen auch nicht fehlen. Nervenkitzel erwartet die Wasen-Fans unter anderem bei Wilde Maus, Break Dance No. 1, Manitu, drei Achterbahnen und vier Geisterbahnen.

An den Familientagen am Mittwoch, 24. April und 8. Mai, und am Dienstag, 30. April, gibt es ganztägig Ermäßigungen bei vielen Fahrgeschäften und Standbetrieben. Am dritten Familientag (8. Mai) können sich kleine und große Wasen-Fans auf viele plüschige Maskottchen freuen. Rund um den Info-Pavillon mit der Cannstatter Kanne begrüßen der Wasenhasi, seine Freundin Hasi und ihre kunterbunten Freunde die Kids und stehen für Erinnerungsfotos bereit. Mit dabei sein wird unter anderem Fritzle vom VfB Stuttgart, der sich schon prima auf dem Wasen auskennt. Lurchi von den MHP Riesen und Hugo Müller von Tripsdrill sind ebenfalls mit dabei.

Familientage am 24. und 30. April und 8. Mai

Vier Festzelte laden zu einer Auszeit bei gemütlichem Beisammensein ein. Im Göckelesmaier, Wasenwirt, in Grandls Hofbräu Zelt und in der Almhütte Royal wird nicht nur gefeiert, sondern auch geschlemmt. Nicht vergessen: Wer an einem bestimmten Tag ins Festzelt möchte, sollte sich seinen Tisch vorab direkt bei den Festwirten reservieren.

Etwas ruhiger geht es im Albdorf mit vielen regionalen Speisen zu, das nun auch auf dem Frühlingsfest Premiere feiert. Darüber hinaus gibt es auch Neuerungen im Veranstaltungsangebot. Es werden Aktionen rund um das Handwerk der Steinmetze und Steinbildhauer geboten. Am 5. Mai, um 13, 14.30 und 16 Uhr, finden Trachten-Modenschauen zur Württemberger Tracht statt.

Eine große Auswahl an Speisen und Getränken finden die Besucher außerdem an den Imbissbuden und in den Biergärten. Eine Reservierung ist dort nicht erforderlich.

Auf dem Krämermarkt unterhalb der König-Karls-Brücke sind Naturprodukte, Lederwaren, handgefertigter Schmuck, Tee, Gewürze, Kunst- oder Geschenkartikel im Angebot.

Mit der Wasenboje bietet die Stadt Stuttgart einen Safer Space an, wo speziell geschulte und ausschließlich weibliche Fachkräfte bei Orientierungslosigkeit, Belästigung oder in anderen kritischen Situationen helfen. Mädchen und Frauen finden bei der Wasenboje auch niedrigschwellige Unterstützung, beispielsweise wenn der Handy-Akku leer ist oder sie Hilfe für den Nachhauseweg benötigen. Während der gesamten Festzeit ist der Safer Space jeden Tag, ab 13 Uhr, geöffnet.

Frühlingsfest-Termine auf einen Blick

• Samstag, 20. April, 11.30 Uhr: Eröffnungsfeier und Fassanstich im Göckelesmaier

• Montag, 22. April: VVS-Wasentag

• Dienstag, 23. April: VfB-Wasentag

• Mittwoch, 24. April, 8. Mai, Dienstag, 30. April: Familientage

• Donnerstag, 25. April, 10.30 Uhr: Ökumenischer Wasengottesdienst im Biergarten Linda Ade

• Samstag, 27. April: Ballon-Wettfahren (wetterbedingt unter Vorbehalt)

• Sonntag, 5. Mai, 13, 14.30 und 16 Uhr: Trachten- Modenschau im Albdorf

• Mittwoch, 8. Mai, 14–16 Uhr: Maskottchentreffen (beim Info-Pavillon)

• Sonntag, 12. Mai, ab 21.30 Uhr: Großes Musikfeuerwerk

Öffnungszeiten:

Montag-Donnerstag: 12–23 Uhr, Freitag: 12–24 Uhr, Samstag: 11–24 Uhr, Sonntag: 11–23 Uhr

www.wasen.de