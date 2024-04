Freibäder öffnen, Hallenbäder schließen

Freibadsaison 2024 startet am 27. April mit Öffnung der Freibäder in Möhringen und am Killesberg – Das Freibad Möhringen ist nach der Beckenkopfsanierung wieder betriebsbereit.

Die Freibadsaison 2024 startet am 27. April mit der Öffnung des Freibads Möhringen und des Höhenfreibads Killesberg. In weiteren Schritten folgen die Freibäder Rosental, Sillenbuch am 9. Mai sowie das Inselbad Untertürkheim am 18. Mai. In allen Freibädern gibt es erstmalig ein limitiertes Kontingent an Sonnenschirmen, die für die Dauer des Besuchs kostenlos verliehen werden. Die fünf Stuttgarter Sommerbäder haben bis Sonntag, 8. September, geöffnet.

Im vergangenen Jahr blieb das Freibad Möhringen aufgrund massiver Schäden am Beckenkopf außer Betrieb. Die ungeplante und dringend erforderliche Beckenkopfsanierung konnte pünktlich zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen werden, sodass den Badegästen in dieser Freibadsaison wieder alle fünf städtischen Freibäder zur Verfügung stehen.

Alle städtischen Freibäder sind einheitlich unter der Woche ab 7 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen ab 9 Uhr geöffnet. Im April, Mai und September schließen die jeweils geöffneten Sommerbäder um 19.30 Uhr und im Juni, Juli sowie August um 20.30 Uhr.

Trotz gestiegener Kosten für Energie, Personal und Betriebsmittel beträgt der reguläre Einzeleintritt wie im vergangenen Jahr 4,50 Euro. Ermäßigt zahlen Badegäste weiterhin 2,70 Euro. Wer zum Feierabend die letzten Sonnenstrahlen genießen möchte und noch eine Abkühlung sucht, spart: Eine halbe Stunde vor Kassenschluss beträgt der reguläre Einzeleintritt 3,30 Euro und der ermäßigte Tarif 1,90 Euro. Tickets können online und an der Freibadkasse erworben werden. Für alle Vielschwimmer gibt es in diesem Jahr auch wieder eine Freibad-Dauerkarte. Diese ist für 103 Euro, ermäßigt für 53 Euro, ab dem ersten Öffnungstag an der Freibadkasse erhältlich.

Die Schwimmbad- und Sauna-Bereiche aller Thermen bleiben während der kompletten Freibadsaison geöffnet. Im Leuze, dem Mineralbad Berg und dem SoleBad Cannstatt ist somit ebenfalls Licht- und Luftbaden im Freien möglich.

Aufgrund des anhaltenden, bundesweiten Arbeitskräftemangels gibt es wie in den vergangenen Jahren während der diesjährigen Freibadsaison keinen öffentlichen Badebetrieb in den Hallenbädern. Alle Beschäftigten aus den Hallenbädern werden für die Vorbereitung und Durchführung des Freibadbetriebs benötigt. Auch in diesem Sommer liegt der Schwerpunkt auf dem Freibadbetrieb mit großen Liege- und Schwimmflächen sowie Schwimmen unter freiem Himmel mit frischer Luft. Die Hallenbäder bleiben jedoch für den Schul-, Vereins- und Kursbetrieb geöffnet.

Somit endet der öffentliche Badebetrieb im Stadtbad Heslach am 14. April, im Hallenbad Feuerbach und Zuffenhausen am 21. April, im Hallenbad Vaihingen und Sonnenberg am 30. April und im Leo-Vetter-Bad sowie im Sportbad NeckarPark am 5. Mai. Nach der Freibadsaison nehmen die genannten Hallenbäder in der Woche ab 16. September ihren Betrieb für die Öffentlichkeit wieder auf.