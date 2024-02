Tanz ohne Grenzen

Seit zwölf Jahren gibt es in Stuttgart den inklusiven Tanztreff, den Jutta Schüle für Menschen mit und ohne Handicap initiiert hat.

Schon eine halbe Stunde nach Saalöffnung ist die Stimmung am Überkochen. Der inklusive Tanztreff in der Sportgaststätte Am Viadukt in Stuttgart-Münster hat am vergangenen Sonntag eine große Faschingsparty gefeiert.

Dabei hatte Gastgeberin Jutta Schüle am Nachmittag noch große Sorgen, ob der närrische Tanzabend überhaupt über die Bühne gehen kann. DJ Ingo, der sonst beim Tanztreff auflegt, musste kurzfristig wegen einer Lebensmittelvergiftung absagen.

Die Birkacher Bronnenhexa als Ehrengäste auf der Party

Doch Jutta Schüle hat es geschafft, selbst am Faschingssonntag binnen weniger Stunden Ersatz zu beschaffen. Die fröhliche Party konnte steigen.

Die Birkacher Bronnenhexa sind als Ehrengäste dabei. „Das ist schon seit einigen Jahren eine kleine Tradition, dass die am Faschingssonntag zu uns kommen“, sagt Jutta Schüle, die vor zwölf Jahren den Tanztreff immer am zweiten Sonntag im Monat ins Leben gerufen hat und 2016 den Verein Zeit zum Tanzen gegründet hat. Die Hexa treffen auf eine große Gesellschaft. Knapp 170 Besucher sind in das Vereinsheim gekommen, viele davon haben sich närrisch verkleidet, und alle haben gute Laune mitgebracht. Und wenn die Gäste glücklich sind, ist es auch Jutta Schüle.

Mit getanzter Inklusion raus aus der Isolation und rein ins Leben

Mit getanzter Inklusion raus aus der Isolation und rein ins Leben ist die Überschrift für ihr ehrenamtliches Engagement. Die 65-Jährige hat beim Sozialamt der Stadt Stuttgart im Bereich Hilfeplanung gearbeitet und hatte viel Kontakt zu Menschen mit einem psychischen oder physischen Handicap. „Es war mir damals schon klar, dass so viele Stigmata auf beiden Seiten bestehen, ebenso wie Ängste und Hemmschwellen.“ Da Tanzen ihre große Leidenschaft ist, kam sie auf die Idee, ein inklusives Tanzprojekt zu starten, um Berührungsängste und Vorurteile abzubauen. Die Teilnehmenden am Tanztreff sind eine bunte inklusive Gruppe. Einige haben psychische Erkrankungen, einige eine körperliche oder geistige Behinderung, einige freuen sich einfach über Gesellschaft – und einige haben schlicht Lust zu tanzen. Doch egal, wer oder was sie sind, willkommen sind alle. „Lange Zeit war das Publikum fast halb und halb, doch leider haben die Einrichtungen immer weniger Assistenzbegleiterinnen und -begleiter zur Verfügung, sodass es mittlerweile nur noch ein Drittel Menschen mit Handicap sind“, sagt Jutta Schüle. Aber in der richtigen Mischung liege die große Herausforderung bei inklusiven Veranstaltungen.

Freude auf die 4. Inklusions-Gala am 11. Mai

„Ich möchte, dass Menschen Spaß haben, dass sie sich begegnen, dass sie den Alltag vergessen, und auch, dass sie vielleicht krank sind“, sagt Jutta Schüle. Wenn die Besucher glücklich sind, ist sie es auch. Der Blick in die vielen strahlenden Gesichter am Faschingssonntag im Vereinsheim Am Viadukt, in dem der Tanztreff seit Juli 2022 daheim ist, macht die Gastgeberin froh, wenn auch nicht wunschlos glücklich. Denn schon lange sucht sie nach Helferinnen und Helfern. „Ich könnte Unterstützung im Verein und bei den Tanztreffs gut gebrauchen“, sagt sie. Schließlich gilt es, auch noch die 4. Inklusions-Gala am 11. Mai, Beginn 18 Uhr, im Hegelsaal der Liederhalle vorzubereiten. Außerdem trainiert die energiegeladene 65-Jährige, die 2016 „Stuttgarterin des Jahres“ war, die „Happy People“. Die inklusive Tanzformation bereitet sich derzeit auf die nationalen Ausscheidungen für die nächsten Special Olympics vor. „Tanzen ist nämlich seit Neuestem im Programm der Weltspiele“, so Jutta Schüle.

Mehr Infos unter ww.zeit-zum-tanzen.de