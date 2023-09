Ines Isabel Aufrecht, ist Leiterin der Abteilung „Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte“ im Geschäftskreis des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Stuttgart. Die 46-Jährige hat die stadtinterne Gesamtverantwortung für die Projektsteuerung und juristische Begleitung des Projekts Stuttgart 21/Rosenstein. Außerdem ist sie verantwortlich für die Koordination der Aktivitäten der Landeshauptstadt für den Breitbandausbau, den Wirtschaftsverkehr, den Bereich Wissenschaft und Hochschulen, die Sanierung/Erweiterung Württembergische Staatstheater Stuttgart sowie für die Zusammenarbeit der Landeshauptstadt mit den Kommunen der Europäischen Metropolregion Stuttgart.



Was ist Ihr Lieblingsplatz in Stuttgart?

An zwei Orten in der Stadt geht mir das Herz auf: Einmal im Infoturm am Bahnhof. Der Blick auf Stuttgart ist atemberaubend – und der Ausblick, auf das was uns die Entwicklungsfläche Rosenstein bietet, ebenso. Und mit der Familie bin ich gerne im Kurpark in Bad Cannstatt unterwegs und erfrische mich dort mit Sauerwasser an einem der Mineralbrunnen.



Was lieben Sie an Stuttgart und den Stuttgartern (Kunden/Besucher)?

Ich liebe das „Schaffige“ an Stuttgart und gleichzeitig das friedliche Zusammenleben von Menschen aus vielen Nationen. Für mich ist Stuttgart einfach die schönste Stadt Deutschlands. Wer hat schon ein neues und gleich nebenan ein altes Schloss mitten in der City? Und dann noch die großen Parkanlagen. Von der Innenstadt bis hoch zum Killesberg.



Mit welchem Projekt(en) „bewegen“ Sie gerade was in Stuttgart – oder haben Sie schon etwas bewegt?

Mein Team und ich freuen uns darüber, dass wir die Entwicklung von Stuttgart Rosenstein voranbringen können. Dieser neue Stadtteil ist eine Jahrhundertchance für Stuttgart. Außerdem kommen wir gut voran beim Ausbau des Glasfasernetzes. Es schaut gut aus, dass wir unser Ziel erreichen, bis 2030 90 Prozent der Haushalte anzubinden, bis jetzt haben wir mit dem Gigabitprojekts in Stuttgart mehr als 700 km Glasfaser verlegt. Besonders für die Wissenschaftsstadt Stuttgart ist das Wissenschaftsfestival relevant, das die Stuttgarter Universitäten, Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen zum Glänzen bringt.



Woher nehmen Sie Ihre Motivation?

Ein besonderer persönlicher Antrieb ist mein vierjähriger Sohn. Er motiviert mich jeden Tag, mich für die Zukunft Stuttgarts einzusetzen. Ich wünsche mir, dass er hier in Stuttgart gut leben kann. Und natürlich motivieren mich mein Team und die vielen tollen Menschen, die in Stuttgart in Verwaltung und Politik Verantwortung übernehmen.



Welchen Wunsch haben Sie ans Universum, um Stuttgart als Standort noch attraktiver zu machen?

Ob uns das Universum helfen muss? Wir haben es doch selbst in der Hand, etwas aus dieser Stadt zu machen. So können wir uns zum Beispiel für eine erlebbare Stadt am Fluss einsetzen oder für einen lebenswerten Stadtteil für künftige Generationen auf einem Gebiet, wo heute noch Gleise liegen. Die Zukunft steht nicht in den Sternen, sondern wir sollten anpacken.