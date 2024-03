„Coole Sache“, jetzt wird noch härter gearbeitet!

„Stamps for Paris“: Niko Kappel, Leo Neugebauer, Elisabeth Seitz, Jacqueline Otchere und Darja Varfolomeev sind die Sportler auf den neuen Marken der BWPost – „Große Ehre“ und Motivationsschub für die Athleten.

Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind zwei sportliche Höhepunkte 2024. Die BWPost startet mit einer exklusiven Briefmarkenserie „Stamps for Paris“ in das Super-Sportjahr. Fünf Spitzensportler aus Baden-Württemberg sind auf den Marken zu sehen: Niko Kappel, Leo Neugebauer, Elisabeth Seitz, Jacqueline Otchere und Darja Varfolomeev.

„Dies ist nach 2015 (Tokio) und 2021 (Tokio) das dritte Mal, dass wir mit einer exklusiven Briefmarkenserie Sportler aus unserer Region präsentieren und unterstützen können“,, freut sich Matthias Weidner, Leiter Vertrieb und Marketing der BWPost.

Um 7 Uhr morgens Ortszeit ist Leo Neugebauer per Video zugeschaltet

Ein Teil des Erlöses wird für die Sportlerförderung gespendet. „Jede verkaufte Briefmarke unterstützt unsere Sportler“, so Weidner. Die deutsche Rekordmeisterin im Geräteturnen, Elisabeth Seitz, bereits zum dritten Mal Teil der Serie. Der Para-Leichtathlet Niko Kappel war im Jahr 2031 mit einer eigenen Marke vertreten. Für den Zehnköpfer Leo Neugebauer, die sechsfache Weltmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik, Darja Varfolomeev und die Mannheimer Stabhochspringerin Jacqueline Otchere sind die Briefmarken der neuen Serie eine Premiere.

2021 brachten die „Briefmarkenköpfe“ insgesamt fünf Olympiamedaillen mit zurück aus Tokio, „vielleicht ein gutes Omen“, fragt hoffnungsvoll Sportmanager Jens Zimmermann in die Runde, der die Präsentation der Briefmarken-Sportler in der VIP-Lounge der Porschearena moderierte und organisierte.

Teilnahme an Briefmarken-Aktion als Extraschub für Paris

Zehnkampf-Hoffnung Leo Neugebauer hatte sich in Texas extra um 7 Uhr Ortszeit früh aus dem Bett gequält und sich für die Briefmarkenpräsentation in seine schicke rote VfB-Trainingsjacke geschmissen: „Dass ich mit dabei bin, ist für mich eine Riesenehre, hab mich sehr gefreut, dabei zu sein, eine coole Sache“, so der frisch gebackene deutsche Rekordhalter im Zehnkampf und große Olympiahoffnung. Im Mai ist er fertig mit seiner akademischen Ausbildung an seiner texanischen Universität. Vor Olympia macht er noch zwei Zehnkämpfe in der Vorbereitungsphase. Im nächsten Jahr sehen ihn seine Fans deshalb eventuell das erste Mal in Europa, z.B. in Götzis in Aktion.

Die Briefmarken-Aktion sei für sie eine zusätzliche Motivation, so Elisabeth Seitz: „Es zeigt mir, dass viele Menschen noch an mich glauben, als Extraschub für Paris. Wer ist schon auf einer Briefmarke?“, so Seitz. „Meine Familie will meine Briefmarke gar nicht verschicken, sondern lieber behalten“, verrät sie noch schmunzelnd.

Auch Kugelstoßer Niko Kappel nimmt die Motivationsspritze gerne mit: „Es ist eine Riesenehre, auf einer Briefmarke zu sein. Und außerdem ein schöner Anlass, mal wieder eine Postkarte zu verschicken. Etwas Handgeschriebenes hebt man auch mal eher auf als eine Whatsapp-Nachricht“, so Kappel.

„Die Teilnahme bedeutet mir sehr viel. Wir werden jetzt noch härter arbeiten“, spürt auch Darja Varfolomeev einen Motivationsschub. Ob sie sich auf ihrer Briefmarke gut getroffen fühlt? „Jaaa“, kommt es zögernd, und weiter: „Es gibt schlechtere Bilder von mir“, lacht sie mit den anwesenden Journalisten.

Auch Jacqueline Otchere hat sich riesig gefreut, als die Anfrage zur Teilnahme kam: „Mein Opa ist mein größter Fan, ich habe schon als Kind seine Briefmarkensammlung bewundert. Bin gespannt, wie er reagiert, wenn er den ersten Brief mit meiner Briefmarke bekommt“, strahlt sie.

Info:

Ab sofort sind die Marken bei allen ServicePoints und auf der Homepage der BWPost unter https://stuttgart.bwpost.de/produkte/briefmarken-kaufen erhältlich.