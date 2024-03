„Her mit dem Leben!“

Elf Messen machen Lust auf mehr: Die Stuttgarter Frühlingsmessen bieten vom 4. bis 7. April ein buntes Programm für die ganze Familie.

Die elf Stuttgarter Frühjahrsmessen firmieren in diesem Jahr unter dem Motto „Her mit dem Leben!“ Los geht es am Donnerstag, 4. April, mit der Nacht der Sinne, in der probiert, gekostet und gebummelt wird.

Die Fair Handeln, GARTEN, KREATIV sowie der Markt des guten Geschmacks – die Slow Food Messe haben bis 22 Uhr geöffnet, die i-Mobility sowie die Zukunft Haus bis 20 Uhr.

Von Freitag bis Sonntag laufen die DanceWorld Stuttgart, die Yoga & Vegan World, die BBQ Days, die Biohacking Days sowie die Babymesse Babini. Und an allen Tagen kommen beim bunten Rahmenprogramm die jungen Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten.

Fair Handeln, GARTEN, KREATIV, Markt des guten Geschmacks...

Ein Paradies für Familien mit Kindern ist die KREATIV (Halle 3) mit vielen Angeboten zum Selbermachen wie Malen, Basteln, Stempeln, Kleben, Zeichnen, Seife herstellen, T-Shirt gestalten oder individuelle Schmuckanhänger aus bunten Perlen fertigen. Weitere Möglichkeiten zur Entfaltung hält der große Bastelzirkus bereit.

Austoben kann sich der Nachwuchs auf der i-Mobility (Halle 4), wo ein „echter“ Straßenparcours für Pedalos, kleine Roller, Bobbycars und Kinderfahrräder aufgebaut ist. In der Kreativwerkstatt können Kinder und Jugendliche individuelle Anhänger aus alten Fahrradreifen basteln oder ein Fahrrad aus Pappe bemalen.

Mitmachaktionen, Verkostungen, Kochwettbewerbe, Geschmackserlebnisse...

Lehrreich und naturnah ist die Messe GARTEN (Halle 6). Einblicke in die Abläufe im heimischen Garten bietet unter anderem der Workshop „Hochbeetbepflanzung“ des Landesverbands der Gartenfreunde. Kinder können auch Hand anlegen, und durch Kleintiere wie Regenwürmer oder Rosenkäferlarven wird das Ganze – im wahren Wortsinn – aufgelockert. Am Stand der Wilhelma wird Pflanzentopfen für Kinder angeboten, und wer sich vom Messetrubel ein wenig zurückziehen will, macht es sich zum Schmökern mit spannenden Gartenbüchern in der Leselounge gemütlich.

Die Slow Food (Halle 1) will bei Kindern und Jugendlichen die Freude am Essen und an gesunden Lebensmitteln wecken.

Auf dem Markt des guten Geschmacks gibt es Mitmachaktionen – Verkostungen, Kochwettbewerbe mit sauberen, fairen Lebensmitteln und unvergessliche Geschmackserlebnisse.

Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren zeigen beim Kochwettbewerb von AOK und Slow Food Deutschland vor Publikum, wie man aus regionalen, saisonalen und naturbelassenen Zutaten köstliche, gesunde und nachhaltige Gerichte zaubern kann.

Green Spoons, Fair Handeln...

Und mit dem Projekt „Green Spoons“ wird spielerisch der Zusammenhang von Biodiversität, Bodengesundheit und Wasserhaushalt dargestellt.

Der Weg mancher Waren wird im missio Truck auf der Fair Handeln (Halle 1) nachgezeichnet. Unterstützt von Augmented Reality und in Begleitung des „Avatars Chris“, erfahren Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse, Jugend- und Erwachsenengruppen, unter welchen Bedingungen Orangen, Tee und andere Konsumgüter produziert werden, und wie sich unser Konsumverhalten auf die Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern auswirkt.

DanceWorld, Yoga & Vegan World, BBQ Days, Biohacking, Babymesse...

Die Lichtinstallation zum Wasserverbrauch vor der Messehalle leuchtet auf Knopfdruck eine bestimmte Anzahl großer Kanister aus, die den Ressourcenaufwand bei der Herstellung einzelner Produkte verdeutlichen.

Die DanceWorld (Halle C2) hat viele Mitmachangebote für tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche.

In den von Profis wie Sade Mamedova, Faith Kimberling, Dominik Sass oder Erin Hunter geleiteten Anfänger- und Fortgeschrittenen-Workshops wird von Ballett bis Breakdance eine breite Palette Tanzstile abgedeckt, und am „Kids Day“, also Freitag, der 5. April, haben Schülerinnen und Schüler freien Eintritt.

Frühjahrmessen im Überblick:

Die Stuttgarter Frühjahrsmessen starten am Donnerstag, 4. April, mit der Nacht der Sinne, die zum Probieren, Verkosten und Bummeln einlädt. Hier haben die Hallen der Fair Handeln, der GARTEN, der KREATIV sowie des Markts des guten Geschmacks – die Slow Food Messe von 14 bis 22 Uhr geöffnet; die i-Mobility sowie die Zukunft Haus bis 20 Uhr. Von Freitag bis Sonntag (5. bis 7. April) kommen die DanceWorld Stuttgart, die Yoga & Vegan World, die BBQ Days, die Biohacking Days sowie die Babymesse Babini hinzu. Alle Messen öffnen dann von 10 bis 18 Uhr ihre Tore. Besucherinnen und Besucher können mit nur einem Ticket alle parallel stattfindenden Messen besuchen. Tickets sind online günstiger und kosten inklusive VVS am Wochenende 17 Euro und werktags 15 Euro. Mittagstickets, jeweils ab 14 Uhr, gibt es am Freitag für 9 Euro und am Wochenende für 12 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre können die Stuttgarter Frühjahrsmessen in Begleitung einer erwachsenen Person kostenfrei besuchen.

Eintrittskarten gibt es unter: www.fruehjahrsmessen-stuttgart.de.