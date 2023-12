Großartige Spiele in der Stuttgart Arena

Spannende Auslosung beim Final Draw in Hamburg – In Stuttgart spielen auf jeden Fall die Mannschaften aus Ungarn, Slowenien, Dänemark, Schottland, Belgien und Deutschland.

Die Freude bei der Delegation aus der Host City Stuttgart um Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper und Host City Botschafter Cacau nach dem Final Draw am Samstag in der Elbphilharmonie in Hamburg ist groß. „Diese Auslosung ist für Stuttgart gut mit vielen attraktiven Begegnungen“, sagte Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper.

„Wir haben mit diesen Teams eine gute Kombination aus fußballerischer Qualität und Fußballbegeisterung. Schottland, Dänemark, Belgien und Ungarn – das sind Nationen, die viele Fans mitbringen und wirklich großartigen Fußball spielen. Und Ungarn spielt gleich zweimal bei uns, im ersten Spiel gegen Deutschland und dann noch gegen Schottland. Wir werden bei der UEFA EURO 2024 eine tolle Atmosphäre in der Arena und in der Fanzone in der Innenstadt an diesen Tagen erleben. Zudem hoffen wir im Viertelfinale auf ein zweites Spiel mit der deutschen Nationalmannschaft.“

"Wir freuen uns auf das Spiel gegen Ungarn in Stuttgart"

Gemeinsam mit Host City Botschafter Cacau fachsimpelte Oberbürgermeister Dr. Nopper noch kurz mit Sportdirektor Rudi Völler über die deutsche Gruppe A mit den Teams aus Schottland, Ungarn und der Schweiz. Völler: „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Ungarn in Stuttgart.“ Und Rudi Völler gratulierte noch zu den weiteren Spielen mit den dänischen, schottischen und belgischen Fans.

Für den ehemaligen Nationalstürmer und Stuttgart-Botschafter Cacau war es eine „Super-Auslosung“. „Wir haben viele gute Spiele in Stuttgart, mit Mannschaften, die viele Emotionen mitbringen. Das gilt auf dem Platz, aber ebenso auch für die Fans. Stuttgart kann sich wirklich freuen, vor allem auf Schottland. Das waren mit die besten Fans, vor denen ich je gespielt habe. Sie sind begeisterungsfähig, laut und friedlich. Aber auch das Spiel Deutschland gegen Ungarn ist absolut ein Höhepunkt und hat seine eigene Geschichte mit dem Wunder von Bern 1954.“

Los geht’s in Stuttgart mit dem Vorrundenspiel der Gruppe C am Sonntag, 16. Juni. Um 18 Uhr wird die Partie zwischen Slowenien und Dänemark angepfiffen. Am Mittwoch, 19. Juni, kommt die DFB-Elf nach Stuttgart. Dann trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem zweiten Spiel nach der Eröffnungspartie in München (14. Juni gegen Schottland) um 18 Uhr auf Ungarn.

Und die Gruppe A der DFB-Elf bleibt auch im Fokus beim dritten Spiel am Sonntag, 23. Juni. In der Stuttgart Arena trifft Ungarn in der letzten Vorrundenbegegnung der Gruppe A um 21 Uhr auf Schottland.

Auch das letzte Vorrundenspiel der Gruppe E wird die Fans in den Bann ziehen. Am Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr, spielt der Playoff-Sieger B (Israel/Island/Bosnien-Herzegowina oder Ukraine) gegen Belgien. Interessant dabei ist die Rückkehr der beiden Schwaben Domenico Tedesco und Andreas Hinkel, die als Trainer bei den Belgiern um ihren Superstar Kevin De Bruyne auf der Bank in der Stuttgarter Arena Platz nehmen werden.

Die Host City Stuttgart ist schließlich im Viertelfinale am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr, nochmals EM-Gastgeber. Wer dann in der Stuttgart Arena spielen wird, ergibt sich erst durch den Turnierverlauf. Denkbar ist aber, dass auch die DFB-Elf nochmals in Stuttgart auflaufen wird. Wir wünschen es ihr und natürlich allen Fußballfans, die dem Team von Nationaltrainer.

Paarungen im Überblick

Die EM-Spiele in der Stuttgart Arena bei der Fußball-EM 2024:

Sonntag, 16. Juni 2024,

18 Uhr, Vorrunde Gruppe C: Slowenien–Dänemark

Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr, Vorrunde Gruppe A: Deutschland– Ungarn

Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr, Vorrunde Gruppe A: Schottland–Ungarn

Mittwoch, 26. Juni 2024, 18 Uhr, Vorrunde Gruppe E: Playoff-Sieger B (Israel/Island/Bosnien-Herzegowina oder Ukraine)– Belgien

Freitag, 5. Juli 2024, 18 Uhr, Viertelfinale

www.stuttgart.de/uefaeuro2024