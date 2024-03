Die EM kann kommen...

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 steht Stuttgart ganz im Zeichen der UEFA EURO: „Die ganze Stadt ein Stadion“ – Stuttgart freut sich auf ein Fußballfest voller Begeisterung.

Vom 14. Juni bis 14. Juli begrüßt Stuttgart Fußballfans und Gäste aus ganz Europa und der Welt zur UEFA EURO 2024. Stuttgarts Motto heißt „Die ganze Stadt ein Stadion“. Die Stuttgart Arena ist Austragungsort von fünf Spielen – darunter am 19. Juni Deutschland gegen Ungarn (18 Uhr). Für alle, die nicht live im Stadion die deutsche Nationalmannschaft anfeuern können, gibt es auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt ein Public Viewing. Hier werden übrigens sämtliche Spiele im Public Viewing übertragen! Der Schlossplatz wird 31 Tage lang während der EM nonstop bespielt, genauso wie der Markt-, Karls- (hier spielt die Kultur die Hauptrolle), und Schillerplatz – es soll ein „Festival der Herzen“ werden.

Stuttgart will sich als weltoffene, lebensfrohe und moderne Großstadt den vielen Fußball-Fans und Gästen präsentieren: „ Ich bin überzeugt, dass sich die Fußballfans, die in unsere Stadt kommen, bei uns wohl fühlen und eine europa-meisterliche Atmosphäre genießen können. Wir werden ein lebensfrohes und friedliches Bild von Stuttgart in die Welt senden. Wir hoffen, dass die EM auch eine Brücke zum Laiensport schlagen kann und nachhaltig in Stuttgart wirkt“, betont sagt Dr. Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport. Seine Vision: Das Finale der EM mit deutscher Beteiligung und einer Riesenstimmung beim Public Viewing auf dem Schlossplatz!

Stuttgart darf sich bei der UEFA EURO 2024 auf fünf Spiele in der Arena freuen

Stuttgart darf sich bei der UEFA EURO 2024 auf fünf Spiele in der Arena freuen und ist zudem Gastgeber für die Nationalmannschaft der Schweiz im Team Base Camp, die sich im Waldhotel in Degerloch und im Stadion auf der Waldau vorbereitet – ihre Vorrundenpartien aber nicht in Stuttgart austrägt. Neben der DFB-Elf spielen die Nationalteams aus Belgien, Dänemark, Schottland, Slowenien und Ungarn in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

„Der Fußball verbindet und bringt die Menschen zusammen, egal ob im Stadion oder bei einem Fanfest“, betont Turnierdirektor Philipp Lahm

Die UEFA EURO 2024 ist für Turnierdirektor Philipp Lahm mehr als nur ein Fußballturnier. Stuttgart war zwei Jahre lang in seiner aktiven Fußballkarriere seine Heimat und er kommt gerne hierher zurück „Der Fußball verbindet und bringt die Menschen zusammen, egal ob im Stadion oder bei einem Fanfest“, betont er. Seine Vorfreude steigt: „Ich sehe in Stuttgart und in den anderen Host Cities eine große Begeisterung. Es ist in der heutigen Zeit wichtig, dass die Menschen wieder zusammenkommen und gemeinsam feiern.“ Für Markus Stenger, Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, laufen die Vorbereitungen zur Europameisterschaft in allen Städten gut. „Stuttgart hatte von Beginn an einen klaren Plan und hat ihn bestens umgesetzt. Was Stuttgart alles geplant hat, ist der Hammer, schon allein das Eröffnungskonzert am 13. Juni“, sieht er die baden-württembergische Landeshauptstadt auf einem guten Weg. Vor allem viele Schotten würden sich auf Stuttgart freuen und hier sogar ihren Urlaub planen. Auf dem Sutttgarter Campingplatz sei schon ein großes Kontigent von den Schotten gebucht worden, verrät er schmunzelnd.

Host-City-Botschafter Cacau weiß: Spielt der VfB gut, ist auch die allgemeine Stimmung in Stuttgart gut, die Euphorie steigt

„Stuttgart wird auf die EURO bestens vorbereitet sein. Vor allem aber ist die Fußballstimmung in der Stadt wirklich gut, auch aufgrund der aktuellen Situation durch den VfB“, so Host-City-Botschafter Cacau. Denn Cacau weiß: Spielt der VfB gut, ist auch die allgemeine Stimmung in Stuttgart gut, die Euphorie steigt.

Die große Reise bis zur UEFA EURO 2024 in Stuttgart geht in den kommenden Wochen weiter: Am 5. Mai wird im Herzen der Stadt ein Fußball-Inklusionstag gefeiert, der die bunte Vielfalt des Handicap-Fußballs in den Mittelpunkt rückt. Vom 16. Mai bis 9. Juni lädt das „Stadion der Träume“ auf den Marienplatz ein – eine große Spielfläche für Kultur zu den Themen Bildung, Europa und Fußball im europäischen Kontext.

Im Stadtpalais wird es vom 17. Mai bis 14. Juli eine interaktive Ausstellung geben, bei der legendäre Fußball-Momente der in Stuttgart spielenden Nationalmannschaften zu sehen sind.

Robin Schulz beim Eröffnungskonzert am 13. Juni

Bevor „König Fußball“ zum EURO 2024 FESTIVAL auf der Fan Zone Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt einzieht, gehört die Bühne vier internationalen Superstars und Top-Künstlern: Am Donnerstag, 13. Juni, sorgen Robin Schulz, Leony, Le Shuuk und Topic beim beim Eröffnungskonzert auf dem Schlossplatz für einen stimmungsvollen Auftakt.

Rund 30 000 Fans können auf dem Schlossplatz ab dem 14. Juni erstmals beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München bei den Live-Übertragungen gemeinsam mitfiebern und feiern – fast alle der 51 Spiele des Turniers 2024 werden auf zwei großen Leinwänden (144 und 63 Quadratmeter) übertragen.

Wenn der Fußball mal Pause hat, werden Auftritte bekannter Künstler aus den Bereichen Pop bis Schlager für alle Altersgruppen, sowie ein „Best of Stuttgart“ mit der SWR-Big Band, den Stuttgarter Philharmonikern und den „Füenf“ für ein attraktives Rahmenprogramm sorgen. Zwei weitere spielfreie Tage stehen zudem unter einem besonderen Leitmotiv. Am 7. Juli gibt es unter dem Motto „We save your life“ einen Blaulicht-Tag, bei dem Sicherheits- und Einsatzkräfte im Fokus stehen und Einblicke in ihre tägliche Arbeit geben. Am 13. Juli feiert Stuttgart unter dem Motto „Kids Day“ einen großen Familientag auf dem Schlossplatz.

Alle Spiele in der Stuttgart Arena

Sonntag, 16. Juni,

18 Uhr, Vorrunde Gruppe C: Slowenien – Dänemark

Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr

Vorrunde Gruppe A:

Deutschland – Ungarn

Sonntag, 23. Juni. 21 Uhr,

Vorrunde Gruppe A:

Schottland – Ungarn

Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr,

Vorrunde Gruppe E:

Play-off-Sieger B (Israel/Island/Bosnien- Herzegowina oder Ukraine) - Belgien

Freitag, 5. Juli, 18 Uhr,

Viertelfinale