Schon immer ein besonderer Verein

Der 151 Jahre alte traditionsreiche TV Plieningen richtet am 30. Juni die 26. Auflage des Hohenheimer Schlossradrennens aus.

Bald ist es wieder soweit. Dann jagen Amateure und Fahrer der Eliteklasse auf zwei Rädern in rasantem Tempo über den 1,2 Kilometer langen Rundkurs mit 1855 Höhenmetern rund um die Hohenheimer Universität, das Schloss und den Botanischen Garten. Am Sonntag, 30. Juni, richtet der traditionsreiche TV Plieningen bereits zum 26. Mal das Hohenheimer Schlossradrennen aus.

Der TV Plieningen, der heute mit fast 1400 Mitgliedern zu den großen Vereinen in Stuttgart zählt, war 1873 der erste Sportverein überhaupt auf den Fildern und 1891 der erste Verein in Württemberg mit einem eigenen Platz.

Auf dem wurde noch im selben Jahr binnen 14 Tagen „die älteste auf eigenem Platz erstellte Turnhalle Württembergs“ zum Preis von 600 Mark erbaut, wie es in der Vereinschronik stolz vermerkt ist.

Noch mehr Besonderheiten hat der TV Plieningen zu bieten, der im vergangenen Herbst sein 150-Jahr-Jubiläum gefeiert hat.

Der Vorsitzende des TV Plieningen, Folker Baur, steht schon seit 1989 an der Spitze und ist damit der dienstälteste Vereinsvorsitzende im Stadtbezirk. In diesem Jahr erst wurde der 73-Jährige für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Für seinen Verdienste ums Ehrenamt wurde Folker Baur im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. „Ich mache Ehrenamt, seit ich 18 Jahre alt bin“, sagt der langjährige Vorsitzende, der mit sechs Jahren in der Turnabteilung des TV seine sportliche Laufbahn begann und später unter anderem bei Frischauf Göppingen Handball gespielt hat.

Der TV und der KV teilen sich sogar ein Vereinsheim und das Sportgelände

Auch das Sportangebot des TV ist nicht alltäglich, was mit der Geschichte der Plieninger Sportler zusammenhängt. Denn einige Jahre nach dem Turnverein, man schrieb das Jahr 1906, formierte sich im Ort der Kraftsportverein, KV, der sich Sportarten wie dem Ringen und dem Rundgewicht widmete.

Der KV wiederum fusionierte 1928 mit dem vier Jahre zuvor gegründeten SV Plieningen, der sich allein auf den Fußball konzentriert hatte. „Deshalb haben wir zwar viele Abteilungen, darunter Handball, Leichtathletik, Schwimmen oder Tanzen, aber eben keinen Fußball“, sagt Folker Baur.

Das sportliche Zusammenleben ist nicht nur deshalb seit Jahrzehnten harmonisch, der TV und der KV teilen sich sogar ein Vereinsheim und das Sportgelände. „Das ist einzigartig in Stuttgart“, sagt Vorsitzender Baur.

Eine besondere Erfolgsgeschichte des Vereins ist das Hohenheimer Schlossradrennen. Dabei besitzt der TV Plieningen nicht mal eine Radsportabteilung. Vor etwa 25 Jahren, so erzählt Folker Baur, habe es die aber gegeben. Es sei nur eine kleine Abteilung gewesen, die sich überwiegend Radtouristikfahrten, also dem Breitensport, gewidmet habe.

„Doch mit Reinhard Grauer gab es einen engagierten Radfahrer, der früher zur deutschen Spitze bei den Amateurfahrern zählte. Er und ich haben die Veranstaltung zusammen ins Leben gerufen“, sagt Folker Baur.

Eigentlich sei geplant gewesen, maximal drei, höchstens vier Rennen auszurichten, erzählt Folker Baur. Doch die Veranstaltung hat sich in der Radsportszene über die Jahre hinweg fest etabliert und genießt weit über Stuttgarts Grenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. Zur 26. Auflage der Hatz durch Hohenheims Straßen – 50 Runden, insgesamt 60 Kilometer, werden absolviert – erwarten die Veranstalter wieder zahlreiche namhafte Fahrer. „Aber ohne die fast 130 Ehrenamtlichen wäre das nicht machbar. Ich kann mich hundertprozentig auf meine Vereinsleute verlassen“, so Folker Baur, der bis heute das Spektakel auf Rädern organisiert.